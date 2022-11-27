我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世足賽／1994年後上座率最高的比賽 8.8萬人看梅西贏球

上海數百群眾悼新疆大火死者 高喊共產黨下台 與警衝突

索爾頓海 加州最大鹹水湖 力圖重展昔日榮景

蕭愛／洛杉磯報導
索爾頓海公園大門棕櫚樹迎賓。（蕭愛／攝影）
索爾頓海公園大門棕櫚樹迎賓。（蕭愛／攝影）

索爾頓海(Salton Sea)曾經是一個美麗浩瀚的湖泊，1950至1960年代，一到周五成群人潮湧向這裡，划船、游泳、垂釣，歡度周末。曾幾何時起，它沒落到乏人問津。

索爾頓海湖邊休閒桌椅一直排到湖邊。（蕭愛／攝影）
索爾頓海湖邊休閒桌椅一直排到湖邊。（蕭愛／攝影）

上月在洛杉磯至賭城拉斯維加斯中間的休息區，見到新立的招牌，介紹加州觀光景點，索爾頓海(Salton Sea)赫然在其中，引起我們的關注，特地驅車三小時前往瞭解索爾頓海的現況。

面積大如海 臭味難整治

主流媒體一直非常關注這個地方，它是加州第一大鹹水湖，低於海平面228呎。大到看起來像海一樣，可是它卻因加州歷史上最大的環境災難而聞名。數次的災難使它變成臭氣撲鼻，更糟糕它影響周圍地區的空氣品質，甚至影響到人口眾多的大洛杉磯地區，加州政府多年來曾花費上億元的經費來整治。

索爾頓海位於印第奧(Indio)以南30哩的111號公路上。公園遊客中心位於索爾頓海的北岸，距洛杉磯或聖地牙哥地區約三小時車程。從洛杉磯出發，沿10號州際高速公路向南行駛至印第奧，在86S口下，在66大道左轉，然後右轉上111號公路。向南行駛約12哩到達索爾頓海公園(Salton Sea State Recreation Area)入口。從聖地牙哥出發，沿78號高速公路向東行駛，在86號高速公路左轉（向北），隨後在66號大道右轉，然後右轉上111號公路。向南行駛約12哩到達索爾頓海入口。

索爾頓海遊客中心前的鎮園巨石。（蕭愛／攝影） ​
索爾頓海遊客中心前的鎮園巨石。（蕭愛／攝影） ​

巨大棕櫚樹 入口處迎客

我們去的這天是周六，鮮少下雨的索爾頓海居然下起雨。雨量還不小。公園入口處站立數十株巨大的加州棕櫚樹，胖胖的身軀像犛牛樣。這附近有好幾個農場專種植培育這種加州特有的棕櫚樹。

沿路進入公園停車場，遊客中心周六竟然沒有開門，偌大的停車場僅一個角落停了兩部房車，空盪盪的沒有任何遊客。我們停在遊客中心正前方，有部公園巡邏車過來招招手，沒有任何對話。

遊客中心看起來很新，周遭的設施也非常時髦，廁所竟然是全新抽水馬桶。帶有新式遮棚的野餐桌椅，新式造型，一個接一個從停車場一直延續到湖邊，可惜都空無一人。

巨石上岩畫 留先民訊息

遊客中心前面有一淺褐色的大石，它是附近發現的漂亮巨石，上面有先民刻的岩畫，傳遞一些古老訊息，是考古遺跡。 其後面有一個小水塘，與索爾頓海並不相連，裡面好多黑色野鴨。有觀景平台可以觀看野鴨。

公園有一説明告示牌，圖文描寫以前這裡曾是如何的熱鬧，拖船下湖的碼頭就有15個之多。現在一般可以划船的湖泊，最多就只有兩三個碼頭。另一告示牌也說明海水為什麼會有怪味，湖水有愈來愈鹹的趨勢，造成藻類死亡、魚類死亡、鳥類死亡。整個湖水，散發死亡氣息。

索爾頓海湖邊野花盛開。（蕭愛／攝影）
索爾頓海湖邊野花盛開。（蕭愛／攝影）

野花正綻放 周遭景觀美

在遊客中心附近，棕櫚樹、芒草剛變黃，金黃色的野花四處綻放，周遭景觀還挺美的，但是走近海邊，那不知道如何形容的怪味道，真叫人退避三舍。那是湖水強烈的腥味加腐屍的臭味，還好在公園遊客中心絲毫嗅不到。

發出怪味的索爾頓海顯然仍無法讓遊客接受，只有期盼整治湖水的專家早日治水成功，恢復大湖昔日輝煌歲月。

小檔案

費用：

釣魚、遊客中心、野餐、觀鳥、觀光的日間使用區。 7元（年長者5元）

完整的 RV 連接30元

新營地開發露營地20元

額外車輛費7元

巴士費用：10-24 人50元

巴士費用：25 人或以上100元

季節/氣候/建議

淡季 6月 -9月：70-115 度 ，非常熱。水、帽子，防曬霜必備。

10月至5月最佳造訪季節 ，50-70度。參觀公園進行任何活動的最佳時間。

Open 24 hours

(760) 393-3059

加州 洛杉磯 觀光

上一則

惡魔島遊船擱淺 金山海岸警衛隊救援

下一則

加州最大鹹水湖 曼薩尼塔湖 釣魚、划船、露營、暢遊步行

延伸閱讀

「醫療保險優勢計畫」可能不利複雜癌症手術患者

「醫療保險優勢計畫」可能不利複雜癌症手術患者
終止禁驅令停擺 房東怒

終止禁驅令停擺 房東怒
洛縣學校、名店染疫增 須加強防疫

洛縣學校、名店染疫增 須加強防疫
加州房地產經紀人協會：加州房市 10月銷量全面下滑

加州房地產經紀人協會：加州房市 10月銷量全面下滑
研究顯示：在家工作成為加州職場新常態

研究顯示：在家工作成為加州職場新常態

熱門新聞

荷姆斯被判刑135個月，將被迫與兒子和未出世胎兒分開。圖為荷姆斯18日上午與家人一同步入聖荷西聯邦法院。（美聯社）

有孕荷姆斯獲刑135月 將與幼子分離 網：騙子該坐牢

2022-11-19 10:31
盛桃當選屋崙新一任市長。她也是華裔關麗珍之後，屋崙的第二位亞裔女市長。（記者劉先進 ／攝影）

曾被家暴、住車中 亞裔盛桃奇蹟翻盤 當選北加屋崙市長

2022-11-22 19:36
阿賽頓連續第六年蟬聯全美房價最貴郵區。 （取自推特）

全美房價最貴郵區 阿賽頓6連霸 羅斯排第三

2022-11-24 02:15
在這長達半年的求職過程中，李小姐一邊在餐館簡兼職賺生活費的，一邊為準備面試「刷題」超過400道。（李小姐提供）

大廠裁員潮下 科技應屆畢業生 就職「難上加難」

2022-11-22 02:20
加州新冠確診病例最近顯著增加，可能是新一波疫情的開始。（Getty Images）

新一波疫情來了？加州確診數暴增

2022-11-18 02:17
根據報導，馬斯克20日解雇了更多銷售部門員工。（美聯社）

推特解雇更多銷售部門員工 裁員率升至66%

2022-11-22 15:33

超人氣

更多 >
台9合1地方大選最新結果、版圖變化一次看

台9合1地方大選最新結果、版圖變化一次看
蔣萬安57萬票當選台北市長：民主戰勝黑箱

蔣萬安57萬票當選台北市長：民主戰勝黑箱
民進黨大敗 綠營怒：「三大戰犯」難辭其咎

民進黨大敗 綠營怒：「三大戰犯」難辭其咎
史上最慘敗 民進黨只剩4+1縣市 蔡英文辭黨主席

史上最慘敗 民進黨只剩4+1縣市 蔡英文辭黨主席
「下架民進黨」完勝「抗中保台」 民眾黨奪竹市改寫版圖

「下架民進黨」完勝「抗中保台」 民眾黨奪竹市改寫版圖