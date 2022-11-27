我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世足賽／1994年後上座率最高的比賽 8.8萬人看梅西贏球

上海數百群眾悼新疆大火死者 高喊共產黨下台 與警衝突

黃埔校友會、榮光聯誼會 將換屆改選

記者李榮／灣區報導
黃埔和榮光兩會在舊金山灣區都成立超過40年，是每年受邀參加「舊金山退伍軍人日」遊行的少數外國隊伍之一。（檔案照片）
黃埔和榮光兩會在舊金山灣區都成立超過40年，是每年受邀參加「舊金山退伍軍人日」遊行的少數外國隊伍之一。（檔案照片）

長期支持中華民國的中華民國旅舊金山黃埔校友會，以及舊金山榮光聯誼會，將於明年初辦理兩會理監事換屆改選。黃埔和榮光兩會在舊金山灣區都成立超過40年，在此期間兩會理事會經常辦理各項活動，藉以關懷灣區軍中退伍袍澤，受到好評與社區的認同，更是每年受邀參加「舊金山退伍軍人日」遊行的少數外國隊伍之一。

舊金山黃埔校友與舊金山榮光聯誼會表示，這次換屆改選將分兩階段辦理，決定於12月31日以前進行選舉人以及理監事參選登記，明年1月5日公布參選人名單並開始寄發選票，2月4日開票公布當選名單，2月18日集會選舉「理、監事長」，並擇期邀請有關長官主持宣誓和交接。

黃埔校友會表示，校友會僅接納中華民國各軍事院校畢業生、及黃埔二代為會員。榮光聯誼會則准許曾服一年以上義務役士官兵、曾在退輔會所屬機構、或在國防部機構服務過的編制內員工成為會員。黃埔理監事必須是黃埔會員方可參選和投票；榮光理監事則可由黃埔、榮光兩會會員參選和投票。

兩會現任會長指出，希望來自台灣並合乎資格的朋友，積極參與兩個意義深遠的社團。選舉人及參選登記非常簡單，可以寫下、「姓名、性別。生日（公元年月日生）。曾服義務役、退輔員工或軍事人員。軍校畢業可加註。將地址用英文正楷書寫，然後用電郵送到[email protected]」即可完成。未辦理登記者，除了沒有參選資格，也無法獲得選票。目前兩會理監事均朝通訊投票、不收費用的方向規畫。

舊金山 兩會 通訊投票

上一則

行人誤闖軌道 遭加州火車撞擊身亡

下一則

民進黨矽谷支黨部主委張正邦：傷心一天就好

延伸閱讀

惡魔島遊船擱淺 金山海岸警衛隊救援

惡魔島遊船擱淺 金山海岸警衛隊救援
政大雲端音樂會 馬鍾麟、閻樹榮獻唱

政大雲端音樂會 馬鍾麟、閻樹榮獻唱
商戶聯盟振興經濟出招 金山聯合廣場冬季漫遊吸睛上線

商戶聯盟振興經濟出招 金山聯合廣場冬季漫遊吸睛上線
南加州中國大專校友會 吳典龍、李建德膺副會長

南加州中國大專校友會 吳典龍、李建德膺副會長
南加州建中校友會 19日講座談有機園藝

南加州建中校友會 19日講座談有機園藝

熱門新聞

荷姆斯被判刑135個月，將被迫與兒子和未出世胎兒分開。圖為荷姆斯18日上午與家人一同步入聖荷西聯邦法院。（美聯社）

有孕荷姆斯獲刑135月 將與幼子分離 網：騙子該坐牢

2022-11-19 10:31
盛桃當選屋崙新一任市長。她也是華裔關麗珍之後，屋崙的第二位亞裔女市長。（記者劉先進 ／攝影）

曾被家暴、住車中 亞裔盛桃奇蹟翻盤 當選北加屋崙市長

2022-11-22 19:36
阿賽頓連續第六年蟬聯全美房價最貴郵區。 （取自推特）

全美房價最貴郵區 阿賽頓6連霸 羅斯排第三

2022-11-24 02:15
在這長達半年的求職過程中，李小姐一邊在餐館簡兼職賺生活費的，一邊為準備面試「刷題」超過400道。（李小姐提供）

大廠裁員潮下 科技應屆畢業生 就職「難上加難」

2022-11-22 02:20
加州新冠確診病例最近顯著增加，可能是新一波疫情的開始。（Getty Images）

新一波疫情來了？加州確診數暴增

2022-11-18 02:17
根據報導，馬斯克20日解雇了更多銷售部門員工。（美聯社）

推特解雇更多銷售部門員工 裁員率升至66%

2022-11-22 15:33

超人氣

更多 >
台9合1地方大選最新結果、版圖變化一次看

台9合1地方大選最新結果、版圖變化一次看
蔣萬安57萬票當選台北市長：民主戰勝黑箱

蔣萬安57萬票當選台北市長：民主戰勝黑箱
民進黨大敗 綠營怒：「三大戰犯」難辭其咎

民進黨大敗 綠營怒：「三大戰犯」難辭其咎
史上最慘敗 民進黨只剩4+1縣市 蔡英文辭黨主席

史上最慘敗 民進黨只剩4+1縣市 蔡英文辭黨主席
「下架民進黨」完勝「抗中保台」 民眾黨奪竹市改寫版圖

「下架民進黨」完勝「抗中保台」 民眾黨奪竹市改寫版圖