黃埔校友會、榮光聯誼會 將換屆改選

黃埔和榮光兩會在舊金山灣區都成立超過40年，是每年受邀參加「舊金山退伍軍人日」遊行的少數外國隊伍之一。（檔案照片）

長期支持中華民國的中華民國旅舊金山 黃埔校友會，以及舊金山榮光聯誼會，將於明年初辦理兩會 理監事換屆改選。黃埔和榮光兩會在舊金山灣區都成立超過40年，在此期間兩會理事會經常辦理各項活動，藉以關懷灣區軍中退伍袍澤，受到好評與社區的認同，更是每年受邀參加「舊金山退伍軍人日」遊行的少數外國隊伍之一。

舊金山黃埔校友與舊金山榮光聯誼會表示，這次換屆改選將分兩階段辦理，決定於12月31日以前進行選舉人以及理監事參選登記，明年1月5日公布參選人名單並開始寄發選票，2月4日開票公布當選名單，2月18日集會選舉「理、監事長」，並擇期邀請有關長官主持宣誓和交接。

黃埔校友會表示，校友會僅接納中華民國各軍事院校畢業生、及黃埔二代為會員。榮光聯誼會則准許曾服一年以上義務役士官兵、曾在退輔會所屬機構、或在國防部機構服務過的編制內員工成為會員。黃埔理監事必須是黃埔會員方可參選和投票；榮光理監事則可由黃埔、榮光兩會會員參選和投票。

兩會現任會長指出，希望來自台灣並合乎資格的朋友，積極參與兩個意義深遠的社團。選舉人及參選登記非常簡單，可以寫下、「姓名、性別。生日（公元年月日生）。曾服義務役、退輔員工或軍事人員。軍校畢業可加註。將地址用英文正楷書寫，然後用電郵送到[email protected]」即可完成。未辦理登記者，除了沒有參選資格，也無法獲得選票。目前兩會理監事均朝通訊投票 、不收費用的方向規畫。