沙加緬度老街區 點亮聖誕樹 搶攻年底購物商機

沙加緬度老街區23日啟動聖誕樹照明儀式，宣布老街今年要重啟商業。（翻攝自CBS）

沙加緬度老街區23日啟動聖誕樹照明儀式，宣布老街今年要重啟商業，搶攻年底購物商機。今年的沙加緬度聖誕樹在11月初就抵達當地了，這棵樹來自於沙斯達縣（Shasta County），從雪線以上砍下來高65英尺的白冷杉，相當具有意義。

沙加緬度老街區的聖誕樹位於前街和第二街之間，樹上掛有2萬4000 盞燈、550根冰柱、400個閃光燈和其他裝飾品，點燈後就正式宣布迎接聖誕節 的到來。23日下午不僅有點燈儀式，同時也有沙加緬度市大學合唱團、沙加緬度男同性戀合唱團表演，並有燈光秀，吸引當地民眾賞燈。

除了點燈外，老街也準備好各種促銷活動，來迎接年底購物季的到來。（翻攝自CBS）

灣區民眾蔡以琳表示，由於夫家老家在沙加緬度，每年過節時都會從南灣到沙加緬度過節，今年也不例外，而沙加緬度老街區是當地知名逛街、喝咖啡走走的小區，預計今年感恩節會特地過去看聖誕樹，也會在當地消費，上餐廳吃東西、買買小禮品，刺激當地消費。

除了點燈外，老街也準備好各種促銷活動，來迎接年底購物季的到來，尤其去年因為停電、疫情 等緣故，銷售狀況並不好，老街的商店都想趁著今年的活動，迎來新氣象。根據當地媒體CBS訪問小店老闆卡爾森，他表示，他特別將季節性員工從18位增加到24位，並準備進行一些大促銷活動，來刺激買氣。

當地媒體CBS訪問另一間小店的企業主安瓦爾汗，他表示，他有點擔心來沙加緬度老街區觀光 的民眾不願意花錢，的確有點緊張今年的景氣會讓他們的銷售業績不好，不過還是會努力準備銷售，希望能創造一些好成績。

根據CBS統計，沙加緬度老街區的零售業約有130家，今年都積極準備年底活動，希望藉此能搶攻節日商機。