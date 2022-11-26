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聖荷西安置遊民 擬建2臨時住房

記者李榮／聖荷西報導
聖荷西市政府正在研擬，將部分輕軌（VTA）車站作為聖荷西的無家可歸者的臨時庇護所。此為示意圖。(本報檔案照)
聖荷西市政府正在研擬，將部分輕軌（VTA）車站作為聖荷西的無家可歸者的臨時庇護所。此為示意圖。(本報檔案照)

南灣地區貧富差距懸殊，而遊民問題也一直是聖荷西市最頭痛的問題之一。聖荷西市政府正在研擬，將部分輕軌（VTA）車站作為聖荷西的無家可歸者的臨時庇護所。

依照目前規畫，聖荷西市議會正在考慮在兩個輕軌車站，其中一個是Cerone站，另一個則是Cottle，市府計畫將在車站建造臨時住房，增加對於無家可歸者的庇護胃納量，畢竟聖荷西的無家可歸者人數持續攀升。市府將於下周二討論下一步行動。

Cerone位於北聖荷西的第4選區，靠近艾爾維索（Alviso）；Cottle站則位於南聖荷西，在聖荷西的第10選區。

聖荷西政府所規畫的臨時住房地點，是快速建造的房屋，為無家可歸者提供私人房間和浴室，並且替遊民提供相關的支持服務與資源，希望幫助遊民未來能遷入永久住房。依據聖荷西政府的說法，類似的「tiny homes」過往的成效很好，約半數的住戶在幾個月之內就獲得了永久住房。市府文件也顯示，臨時住房地點附近的無家可歸者明顯減少。

「由於這些項目的進行，人們能生活在安全和清潔的環境中，並且能夠重新站起來，進入更持久的解決方案。」聖荷西市議員柯漢（David Cohen）指出，在城市周圍建造更多的類似臨時住房，對於城市是件好事，更是遠比讓許多人流落街頭要來得好。

其實，在新冠肺炎疫情剛開始的時候，聖荷西就設立了目標，期待在2022年底之前，能建造好幾百間的臨時房屋。而如果這次兩個輕軌站的臨時住屋計畫能獲得批准，聖荷西就將接近目標，畢竟兩個站各增加約100套的房屋。

市府希望，在每個市議會區都建立一個小型的類似住宅社區。然而，到目前為止，只有第2、3、6和7區有這樣的庇護所。其中一個原因就是部分當地社區的反對，讓建造類似住房的過程相當困難。像是聖荷西在聖特雷莎（Santa Teresa）站停車場，原本計畫要建造臨時住房的計畫，但因為有不少居民的集會反對，並且在市議員的支持下，聖荷西市放棄了該計畫。

事實上，先前在北聖荷西Noble小學一代的臨時住房計畫，幾個月前也曾鬧得沸沸揚揚。居民認為地點離小學太近，可能有安全上的問題。聖荷西市議員柯恩就說，Noble不是一個合適的選擇，「我從一開始就反對它，但我認為不會在輕軌站的項目看到同樣的阻力。」他解釋，輕軌站比較孤立，而像是Cerone的地點，更接近購物中心以及大眾交通系統。

依照目前規畫，Cerone站將取代Noble Avenue站，並實現第4區擁有一個小型家庭社區的目標。第10區的臨時住房地點原本將建在85號高速公路附近、Caltrans所擁有的土地上，但市府也在考慮將地點改為Cottle站附近。

科恩以及剛當選市長、代表第10區的議員馬漢（Matt Mahan）都希望，這些住房地點能夠為附近地區的無家可歸者提供庇護。馬漢也認為，這些住房不應該過度集中在一個社區，而是分散在城市裡面，讓不同地區有著各自的承擔。

在VTA董事會任職的聖荷西副市長瓊斯（Chappie Jones）認為，公共交通機構的地點非常適合類似的無家可歸者小型住宅。他表示，雖然他理解部分居民的擔憂，但相信這些地點不會影響VTA的運營，也不會影響捷運的乘客量。

他並表示，之前的研究顯示，類似的項目不會對周邊社區與輕軌乘客造成不良的影響。而且事實上，等於政府給了這些點的周邊地區有更多的關注，也提供了額外的服務與安全性。

依照時程，下周聖荷西市議員將討論這些臨時住屋的規畫，並且研究是否針對特定的無家可歸人群，例如有有孩子的單身母親，非英語人士或正在戒酒的人士申請。

遊民問題是灣區最麻煩的問題之一，如果在室外生火居住，也常引起火災。（記者李榮／攝...
遊民問題是灣區最麻煩的問題之一，如果在室外生火居住，也常引起火災。（記者李榮／攝影）

聖荷西 庇護 遊民

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