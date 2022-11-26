稱無法曬太陽致皮膚「半透明」 囚犯集體告金山縣監獄

舊金山幾名囚犯因在牢房內長期無法接觸到陽光，而將舊金山縣監獄告上法庭。（記者王子涵／攝影）

舊金山幾名囚犯因在牢房內長期無法接觸到陽光，將舊金山縣監獄 告上法庭，稱無光的環境讓他們的皮膚「半透明」；市府律師辦公室反駁了這一說法。

在一份聯邦文件中，市府律師表示，沒有直接證據表明缺乏光照會對人體造成傷害，也沒有證據表明它會使人的皮膚變透明。

幾名囚犯聲稱，他們的健康狀況正在惡化，其中一名囚犯普特（Jose Poot）說，他經常會感到頭痛，皮膚完全沒有顏色，猶如半透明一般。

市府律師表示，根據囚犯的視頻口供顯示他的皮膚顏色完全正常，「在2022年1月1日到3月3日的取證視頻中可以非常清楚地看到，普特的皮膚顏色是正常的。」

市府認為，其他囚犯對於監獄環境的指控也是缺乏有效證據支持的。

這樁集體訴訟的起因，是縣警長宮本（Paul Miyamoto）因疫情 原因，暫停了囚犯的自由活動時間，代表囚犯的律師Yolanda Huang正試圖以起訴的方式，逼迫官員們重新恢復監獄內的活動。

根據法庭文件顯示，剝奪光照將可能導致糖尿病 惡化，及類似老年癡呆症、心臟疾病、皮膚顏色變化和精神問題，如抑鬱症等。

儘管光照問題在法庭上成為一個爭論點，但犯人們抱怨式的起訴，確實也起到了效果。縣監獄醫生為大約800名囚犯開出150片維生素D補劑。市府不願意透露有多少犯人是因為缺乏自然光照原因而服用的，但因為疫情的肆虐以及獄警短缺，縣監獄裡的囚犯無法外出享受陽光確實是事實。

市府認為，儘管囚犯沒有戶外活動時間，但獄警已經採取措施彌補這一點。監獄衛生服務主任普拉特（Lisa Pratt）表示，牢房內的窗戶可以允許部分陽光散射進屋內，透過判斷陽光能得知一天的時間變化，囚犯在監獄內的公共空間也能鍛鍊。

市府對於牢房內無直接陽光照射沒有任何異議，只是沒有證據證明在這種條件下，囚犯的健康狀況會下降。例如原告Montrail Brackens指責，陽光不足導致腎臟疾病，糖尿病惡化。市府律師認為兩者間沒有直接因果關係。