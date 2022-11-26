刺激屋崙經濟 薛麗比斥資77.9萬推新公安舉措

薛麗比召開記者會，談刺激假日季經濟。（Kron4電視台截屏）

屋崙 市在過去一年裡，凶案以及武裝搶劫案的增加，全市居民對加強公共治安的呼聲不斷，他們尤為關注公共治安。即將離任屋崙市長薛麗比（Libby Schaaf），本周公布了對該市商業區新的公共安全舉措，花費高達77萬9000元，希望在刺激假日季經濟，讓屋崙市商業從在疫情 大流行的影響中恢復過來。

根據Kron4電視台25日報導，薛麗比決定花費高達77萬9000元，用於該市各購物中心公共安全，例如比德蒙（Piedmont）、傑克倫敦（Jack London）廣場、Rockridge、南韓和華埠社區，以及美麗湖周邊的商業區。

與此前舊金山 市長布里德發布的安全舉措類似，薛麗比宣布在整個節假日期間，擴大商業區的大使計畫和其他安全措施，還將向企業提供贈款，以幫助店主購買和安裝額外的安全和照明。自疫情大流行開始以來，舊金山為小企業提供即時和持續的支持，包括提供超過6300萬元的贈款和貸款，以支持3000多家小企業，此外還提供數千萬元的費用和稅收延期，以及申請州和聯邦資金的援助。

薛麗比表示，本次在該市推出的計畫名為「歡迎回歸市中心（Welcome Back Downtown）」 的倡議，將為購物者、食客、酒吧愛好者和任何其他想要享受屋崙文化生活的人，提供安全的出行環境。還增加新的夜間安全大使，以及夜間的交通管制和非法販賣監測。

她說：「作為市長，我知道大流行後的恢復非常重要。」她並補充說：「聽到了對屋崙市對公共安全的擔憂，響亮而明確。」另外，警察局也將加強在該市商業中心的存在，並與商場安保人員共享通訊設備。