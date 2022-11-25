巴洛阿圖民宅 半年遭1女2次闖入

奎卓絲半年內闖入同一住宅兩次。（巴洛阿圖警方提供）

巴洛阿圖一棟位於Alma Street上的民宅，竟在半年內遭同一女子闖入兩次。該女子這次是趁主人不在家出遠門時，進入屋內，還舒服地睡在沙發上一整夜，好像就在自家般地放鬆。屋主透過監控系統遠端連線，發現家中竟然遭陌生人闖入，還直接睡在沙發上，趕緊向巴洛阿圖警方報案。

巴洛阿圖警方指出，嫌犯是49歲的奎卓絲（Kathleen Joan Cuadros）。事實上，奎卓絲在今年5月份，也就是大約六個月前就已經因闖入這間Alma Street上的住宅，遭警方逮捕。當時屋主一家甚至還在屋內。

警方表示，這次是屋主出遠門時，透過監控系統發現，家中出現一名陌生人，因此報警。警方到場後確認女子擅闖民宅，便將當時還在沙發上呼呼大睡的奎卓絲逮捕。

巴洛阿圖警方指出，警方勘查現場時發現，屋內有被翻亂的跡象。不過，調查後初步判斷，似乎並沒有財物遭竊。而奎卓絲雖然配合警方的逮捕，但一開始還向警方提供假名，企圖矇混，但隨即遭警方識破。

警方表示，依據監控系統的畫面顯示，嫌犯是在上周六晚上9時30分闖入該住家，並且一直待了一整夜，直到隔天早上被屋主遠端發現報警。警方約在11時左右到場，進入屋內後將奎卓絲逮捕。

巴洛阿圖警方透露，嫌犯與屋主互不相識沒有關係，嫌犯與該棟房屋也沒有特殊的連結，但「同一嫌犯挑上同一戶闖入的情況，並不多見。」

奎卓絲遭警方逮捕後，已經被依破門重罪等罪嫌，送往聖他克拉拉縣監獄 關押。