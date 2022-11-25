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金山提案開票顯示 市中心與外圍居民投票差異大

編譯組／舊金山24日電
舊金山紀事報認為，投票結果可看出各社區的整體意識型態。（美聯社）
舊金山紀事報認為，投票結果可看出各社區的整體意識型態。（美聯社）

舊金山11月期中選舉的提案涵蓋了一系列議題，包括可負擔住房、交通、教育，甚至圖書館，但這14項提案的開票結果說明了一個事實：居住在舊金山市中心的居民和外圍社區的居民投出的票非常不同。

舊金山紀事報（Chronicle）對這14項提案的選民投票進行分析。他們假設，對一項提案的投票代表一個人對特定問題的看法，但對14項提案的總投票則可反映出選民的整體意識型態。

分析結果以0到100的分數呈現，這個方法並未假設特定提案是進步或保守，或是進步或保守的程度，但得分較高的投票區（precinct）會被視為較「進步」，得分較低的投票區會被視為較「溫和」。

分析發現，舊金山最不「進步」的幾個投票區集中在外日落區（Outer Sunset）一個2平方哩的區域，這個區域從19街延伸到40街，北到Stern Grove，南到麥賽湖（Lake Merced）和舊金山州大；另一個較不進步的投票區是St. Francis Wood以東的幾個街區。

與舊金山總人口相比，這兩個區域的投票結果顯示，其選民屬於溫和派，他們反對加速興建可負擔住房（提案D和E）的比率最高，也強烈反對提高稅金（提案M和O）。

即使是在爭議較小的提案上，這些投票區也與舊金山其他投票區不同；例如，圖書館保護基金（提案F）是最受歡迎的提案，舊金山有83%的選民投票支持，但麥賽湖東北這6個投票區只有不到70%的選民支持。

這6個最不「進步」的投票區每區得分都低於13，整個日落區和Parkside區的平均得分為29。事實上，得分低於25的投票區只有44個。

相反地，得分較高的「進步派」投票區分布較廣，主要從Panhandle延伸到Bernal Heights，平均得分高於75；得分最高的投票區是Buena Vista公園和Panhandle公園。

東半部之間的六個街區，這個投票區對提案E、M和O投出贊成票的比率，比全市平均高出至少十個百分點。

分析結果顯示，Haight-Ashbury區的11個投票區平均得分為77，是舊金山最「進步」的社區，米慎區75排名第二，Hayes Valley74排名第三。得分最低的社區是Seacliff區、Portola區和Sunset/Parkside區，Seacliff得分只有21，Portola和Sunset/Parkside得分同為29。

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