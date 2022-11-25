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馬斯克感恩節預告 將特赦更多被停用推特帳戶

編譯組／舊金山24日電
馬斯克感恩節預告，他將「特赦」更多被暫停的推特帳戶。（Getty Images）
馬斯克感恩節預告，他將「特赦」更多被暫停的推特帳戶。（Getty Images）

推特新老闆馬斯克（Elon Musk）在24日感恩節表示，他將「特赦」更多被暫停使用的推特帳戶，網路安全專家預測，此舉將掀起更多騷擾、仇恨言論和錯誤訊息。

馬斯克先前發起一項民意調查，詢問民眾是否應該恢復「沒有違法或散播惡劣垃圾郵件」的帳戶，結果有72%的民眾投票贊成。

馬斯克推文說：「人民表達意見了，特赦將從下周開始。Vox Populi，Vox Dei（拉丁語，意思是「人民的聲音就是上帝的聲音」）。」

馬斯克上周末在發起另一項類似民調後，也寫下這句拉丁文，然後恢復了前總統川普的推特帳戶。

美聯社（Associated Press）表示，這種網路民調一點也不科學，很容易受到網路機器人的灌水。

監督社群平台種族主義、反猶太主義和其他有毒言論的團體表示，自馬斯克接掌推特一個月以來，這些言論在世界的公共事實廣場上不斷增加，包括對世界盃足球賽球員的種族歧視，而推特並未採取行動。

美聯社認為，有害內容的增加，主要可能是因為馬斯克裁去一半以上的推特員工，後來發出的通牒又造成上千名工程師辭職，還解雇了許多負責審核內容的合約員工。因為不相信馬斯克會阻止推特陷入不受控制的言論混亂中，原推特誠信與安全部門負責人羅斯（Yoel Roth）因此辭職。

馬斯克10月28日曾表示，被暫停的帳戶不會被恢復，除非推特成立一個具有不同觀點的「內容審核委員會」來審查這些帳戶。

然而，馬斯克11月22日反口表示，他將違背這項在「一個政治社會維權團體聯盟」堅持下作出的承諾，因為這些團體後來沒有信守協議，呼籲廣告商暫停在推特刊登廣告。馬斯克隔天立即恢復了極右派眾議員格林（Marjorie Taylor Greene）的個人帳戶。格林的帳戶因為今年1月因為違反推特新冠錯誤訊息政策被關閉。

儘管馬斯克先前向廣告商承諾，推特在他的領導下將保持「政治中立」，但他的態度近日已明顯轉向保守，並把舊金山當作他的出氣筒。

馬斯克23日下午推文說：「極左派的舊金山和柏克萊觀點，已經透過推特傳播到全世界，這真的很糟糕。推特正在迅速採取行動建立一個公平的競爭環境，訊息不會再受到操縱！」

推特 馬斯克 民調

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