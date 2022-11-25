歐盟：推特和其他社媒未盡刪除仇恨言論責任

歐盟公布審查數據，指包括推特在內的社群媒體未盡到阻擋不當言論的責任。（美聯社）

根據歐盟 （European Union）24日公布的數據，與去年相比，推特 2022年審查仇恨言論的時間較長，但刪除的內容較少。歐盟公布的數據，是根據歐盟27國虛假訊息行為準則（code of conduct on disinformation）進行的年度評估的一部分。

未能盡到阻擋不當言論責任的不只推特，其他自願簽署加入這項準則的科技公司獲得的評分更差。這些數字意味著，在馬斯克（Elon Musk）解雇大量推特全職員工和負責內容審核的合約員工後，推特在遵守歐盟嚴格的網路規定方面可能會遇到麻煩。

在今年春季進行了六周的調查後，歐盟發現，推特在24小時內對收到的非法仇恨言論舉報的審查率降為略高於50%，遠低於2021年的82%。蘋果降為64%，Instagram降為56.9%，YouTube降為83.3%；TikTok今年的審查率為92%，是唯一一家審查率上升的公司。

調查發現，推特被舉報後刪除的仇恨言論數量，從一年前的49.8%下降至45.4%，TikTok刪除率下降四分之一至60%，臉書和Instagram則小幅下降，只有YouTube的刪除率有所上升，增加至90%。

歐盟執行委員會（European Commission）副主席喬霍瓦（Vera Jourova）推文說：「看到審查社群媒體 平台仇恨言論舉報的比例呈下降趨勢，讓人感到擔心。網路仇恨言論是數位時代的災難，社群平台必須實踐自己的承諾。」

馬斯克上個月以440億元成功收購推特，立即引發人們擔心，謊言和錯誤訊息會在推特上氾濫。但馬斯克認為，推特的審查制度變得過於嚴格，而且已經開始恢復一些被暫停使用的帳戶，包括前總統川普的帳戶。

推特未來將面臨更多審查，因為歐盟明年年中將開始實施適用於最大社群平台的保護用戶網路安全新規定，違規者可能被處以該公司全球年收入6%的巨額罰款。

由於擔心推特員工離職可能對推特維持平台安全的能力產生影響，法國網路監管機構Arcom表示，他們本周已寫信給推特，要求推特確認能履行打擊網路仇恨言論的「法律義務」，並承諾會執行新的歐盟網路規定。