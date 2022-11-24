金山酒店展出糖果城堡 8主廚耗時半年打造
舊金山聖方濟威斯汀酒店（The Westin St. Francis San Francisco）23日展出全新設計的糖果城堡（Sugar Castle），高約12呎，由8名主廚耗時6個月傾力打造。糖果城堡自2005年起就成為該酒店慶祝節日的傳統之一，精緻的城堡造型中包括有圓形的主塔、彩色玻璃、環繞開動的火車等細節，吸引許多遊客、兒童駐足觀看。
城堡周圍被節日禮包、薑餅樹以及五顏六色的糖果所包圍，精靈圍繞城堡向上飛翔。所有造型均是以糖果為原料製成，運用包括拉、吹、塑性等技藝。「糖果城堡是八位藝術家無數小時工作的結晶，數百磅的原糖使用其中。」酒店經理斯穆策（Michael Smutzer）說。
斯穆策表示，糖果城堡對於酒店有著特殊的意義，並能邀請社區共同揭幕。「我非常高興看到孩子臉上的笑容，即便是在揭幕之前，一些孩子爬上樓梯，總是想搶先看到城堡，這太有趣了。」斯穆策說，「這是一年中最值得慶祝的時間。」
由於製作團隊平日里還要兼顧酒店正常運營，所以製作糖果城堡前後從設計到展出共花費六個月的時間，最終作品重達1200磅。
糖果城堡在展出後將被分切為小塊，但不會對外銷售。斯穆策解釋道，糖果會在展出中融化，所以團隊需要隨時進行修補，而且由於在酒店大廳展示，不可避免地會吸附灰塵，最終分切出來的樣品將會在內部分發。
酒店外的聯合廣場也洋溢著節日的氣氛，巨大的聖誕樹佇立在廣場正中央，旁邊是為期三個月的滑冰場，相比於疫情時期的冷清，現在的市中心在節日的氛圍下顯得人氣十足。市長布里德在振興聯合廣場商圈計畫中表示，在感恩節和聖誕節來臨之際，希望市民和遊客再次回到舊金山市中心，而且不只是購物，還可以體驗這座城市的風景和為市民提供的一切美好的文化藝術資源。
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