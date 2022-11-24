金山酒店展出糖果城堡 8主廚耗時半年打造

糖果城堡高約12呎，由8名主廚耗時6個月傾力打造。（記者王子涵／攝影）

舊金山 聖方濟威斯汀酒店（The Westin St. Francis San Francisco）23日展出全新設計的糖果城堡（Sugar Castle），高約12呎，由8名主廚耗時6個月傾力打造。糖果城堡自2005年起就成為該酒店慶祝節日的傳統之一，精緻的城堡造型中包括有圓形的主塔、彩色玻璃、環繞開動的火車等細節，吸引許多遊客、兒童駐足觀看。

城堡周圍被節日禮包、薑餅樹以及五顏六色的糖果所包圍，精靈圍繞城堡向上飛翔。所有造型均是以糖果為原料製成，運用包括拉、吹、塑性等技藝。「糖果城堡是八位藝術家無數小時工作的結晶，數百磅的原糖使用其中。」酒店經理斯穆策（Michael Smutzer）說。

斯穆策表示，糖果城堡對於酒店有著特殊的意義，並能邀請社區共同揭幕。「我非常高興看到孩子臉上的笑容，即便是在揭幕之前，一些孩子爬上樓梯，總是想搶先看到城堡，這太有趣了。」斯穆策說，「這是一年中最值得慶祝的時間。」

由於製作團隊平日里還要兼顧酒店正常運營，所以製作糖果城堡前後從設計到展出共花費六個月的時間，最終作品重達1200磅。

糖果城堡在展出後將被分切為小塊，但不會對外銷售。斯穆策解釋道，糖果會在展出中融化，所以團隊需要隨時進行修補，而且由於在酒店大廳展示，不可避免地會吸附灰塵，最終分切出來的樣品將會在內部分發。