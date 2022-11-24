加州上訴法院裁定：學區無權強制學生打疫苗

加州上訴法院裁定，學區沒有強制學生接種疫苗的權力。（美聯社）

加州 上訴法院裁定，只有州衛生官員有權強制民眾接種新冠疫苗 ，學區 沒有這項權力。

加州聖地牙哥聯合學區要求年滿16歲學生必須接種疫苗，才能在教室上課和參加體育活動，一名法官去年12月裁定，這項要求超出學區的權力範圍。加州第四區上訴法院（Fourth District California Court of Appeal）22日同意這名法官的裁定，駁回聖地牙哥聯合學區要求學生接種疫苗的決定。

上訴法院副大法官戴托（William Dato）發表意見說：「學區的主要論點是：立法會為地方學區敞開要求學生接種新冠疫苗才能到校上課的大門。我們要駁回這個論點。根據加州法令，學區在這些問題上並沒有自由裁量權。」主審大法官麥康諾（Judith McConnell）和副大法官歐羅克（Terry B. O' Rourke）均表同意。

這項裁決也將對灣區去年宣布強制學生接種疫苗的學區產生影響，儘管並非所有學區都執行了這項措施。

Let Them Breathe是一個反對學校強制學生接種疫苗和戴口罩的團體，其首席律師安德林（Lee Andelin）在聲明中表示，這項裁決對兒童和法治來說是一大勝利，同時確保了全州的一致性。他指出，法官發表的意見適用於加州所有學區，為保護學生受教育的機會開啟了重要先例。

加州州長紐森（Gavin Newsom）2021年10月宣布，從2022年7月起，新冠疫苗將成為就讀加州公立學校必須接種的第11種疫苗。灣區屋崙、西康曲柯士達、柏克萊、海沃和比德蒙學區也在2021年秋季的Delta疫情中，各自宣布了自己的疫苗令。

部分學區層級的疫苗令是軟性要求，允許學生因為個人信仰豁免接種，不提供豁免的學區包括西康曲柯士達、屋崙和洛杉磯等學區。然而，在發現有成千上萬名學生因為沒有接種疫苗被禁止上學後，這些不提供豁免的學區延後了疫苗令的執行。

加州衛生廳後來宣布，全州範圍的學校疫苗令將至少延後到2023年7月才會執行。西康曲柯士達、屋崙和洛杉磯等學區已表示，將與加州規定保持一致。

加州公布的最新統計數據表明，如果加州貫徹執行疫苗令計畫，會有大量學生失去入學資格。數據顯示，加州只有67%的12歲到17歲未成年人和38%的5歲到11歲兒童接種了頭兩劑疫苗，只有40%的12歲到17歲未成年人和24%的5歲到11歲兒童接種了加強針。