新劇將登場 女高音張玫瑰談學音樂：毅力大於喜歡

張玫瑰說，學音樂是一件很難堅持下來的一件事，要有毅力，也要自己很喜歡，但毅力大於喜歡。（舊金山歌劇院提供）

中國旅美青年女高音歌唱家、紐約大都會歌劇 院簽約演員、舊金山 歌劇院梅羅拉青年藝術家張玫瑰，在6月完成「紅樓夢」英文歌劇的表演後，立即投入到新劇目「奧菲斯和尤麗狄斯」（Orpheus and Eurydice）的排練。張玫瑰承擔著父母的夢想和期盼，同時作為歌劇世界少有的亞裔面孔，她對自己也有著很高的要求。她說，學音樂是很難堅持下來的一件事，要有毅力，也要自己很喜歡，但毅力大於喜歡。

張玫瑰出生於四川成都，成長於音樂世家，自幼學習鋼琴和小提琴，隨後跟隨父母學習聲樂。用她的話說，她是被父親「打大的」。

「我爸媽是軍人出身，要求我會更加嚴苛一點，所以我骨子裡面就有毅力，把事情堅持下來的性格。」張玫瑰說，「當然我也想過放棄很多次，人們只會看到你成功的一面，但是這是失敗過無數次後，才能獲得這一次的成功。」

父親對於歌劇執著的態度一直影響著她，張玫瑰建議家長應從孩子的興趣出發。「父親的嚴苛是我努力的一部分原因，我自己對於歌唱也是有要求的，是有一個勁兒想做好這件事。」

紅樓夢英文歌劇6月在舊金山歌劇院成功上映，由被BBC譽為「現今最頂尖中文劇作家」的賴聲川親自指導。他曾表示，中國經典名著以英文歌劇方式介紹給西方世界，促進中西文化交流。

張玫瑰在紅樓夢英文歌劇中飾演林黛玉。（舊金山歌劇院提供）

飾演林黛玉的張玫瑰表示，紅樓夢英文歌劇是對亞裔藝術家史無前例的曝光，其主要角色都由亞裔演員 表演，是一種很好的文化輸出。其次，能夠把紅樓夢這部文化巨著展示給全世界，她備感榮幸。

賴聲川表示，紅樓夢是清朝貴族的百科全書，他要讓外國人看到真實的中國文化。「一舉一動都有傭人過來伺候，是一種很高雅的生活。」賴聲川說。

張玫瑰也十分滿意與賴導的合作，「他是一個很隨和的人，在工作溝通上十分及時有效，問題很快就能解決。」

歌劇作為西方傳統舞台表演藝術，近年來也遇到觀眾老齡化、青黃不接的問題。作為一名90後青年歌唱家，張玫瑰認為，欣賞歌劇沒有任何門檻，走進劇場是第一步。

「當然語言會是一個障礙。歌劇院會配有英文字幕，如果演出前觀眾能夠了解劇目的背景知識，觀看的體驗會更好。」張玫瑰說，「只要去，用心去感受，就會發現其中的魅力。」

張玫瑰介紹到，奧菲斯和尤麗狄斯是一部取自古希臘神話的經典歌劇。歌唱家奧菲斯的愛妻尤麗狄斯不幸去世，他悲痛的歌聲打動愛神，愛神允許他去地獄拯救愛妻，但條件是在返回人間後不得看妻子的臉。妻子復活後，對奧菲斯的冷漠很不理解，在祈求下，奧菲斯忘記愛神的忠告，回頭看了一眼，妻子隨即倒地死去。奧菲斯追悔莫及，欲自殺殉情，愛神最終感動，讓夫妻二人團聚。

張玫瑰在劇中飾演奧菲斯妻子尤麗狄斯。她表示，歌劇的亮點在於將舞蹈融入整部歌劇，這也是她首次使用吊鋼絲繩在空中演唱。同時舞台背景會投影真實大腦神經的圖片，有很強的視覺衝擊。