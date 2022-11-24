殷嘉立：支持洛威爾高中擇優錄取 著重治安

殷嘉立表示，他將支持洛威爾高中擇優錄取、著重公共治安以及希望打造該區首場，受台灣文化啟發的夜市活動。（記者張曼琳╱攝影）

曾經歷三次敗選的舊金山 市議員候選人殷嘉立（Joel Engardio）今年終於贏得勝利，打敗尋求連任的馬兆明，成為22年來日落區首位不是華裔的市議員。在23日本報的專訪中，殷嘉立表示，將支持洛威爾高中（Lowell High School）擇優錄取、著重公共治安，以及希望打造該區首場受台灣文化啟發的夜市活動。

自十年前，殷嘉立和其丈夫、台灣移民 許總雲（Lionel Hsu）居住在舊金山西區Stern Grove。殷嘉立則自1998年起就住在該市，二人在最高法院允許同性婚姻後即刻結婚。丈夫許總雲在台灣戒嚴令和貧困中長大，移民美國求學後，成為一名矽谷軟件工程師。殷嘉立在幼年時期，成長於密歇根州薩吉諾（Saginaw）通用汽車工廠的小鎮，由單親媽媽和祖母撫養長大。

殷嘉立（左）和其丈夫、台灣移民許總雲（右）。（取自殷嘉立選舉網站）

★將赴台灣探親

他透露：「我的媽媽以打掃房屋為生，她沒有多少錢，也沒有受過多少教育，但她教會了我如何利用擁有的資源來完成工作。」並認為目前他和丈夫達到的成就，可為夢想成真。

目前，殷嘉立正在為明年1月的就任做準備，需召募共四位員工，預計其中兩位須會說國語和廣東話。同時，在正式上任前，殷嘉立也準備和丈夫許總雲一起會台灣探親。他表示，此前去過台灣，十分喜愛台灣的夜市文化，希望能在Great Highway舉行類似的夜市活動，促進經濟。

在本月選舉中，殷嘉立打敗尋求連任的市議員馬兆明。在投票結果出爐的那一刻，殷嘉立並未感到十分吃驚。他說：「我在競選期間進行1萬4000次上門，同日落區居民交談。所以我並不感到驚訝，因為每天我都會聽到人們想要作出的改變，並且希望能有更好的方式開展工作。」

他透露，據了解公共安全為選民們最關心的問題，其次是教育，因此這也是他最優先考慮的問題。殷嘉立表示，他幫助帶領了三位教委的罷免 ，並支持罷免博徹思，但其對手馬兆明卻反對了這兩次罷免，他認為，本次選舉結果也證明了罷免順應選民意願，並幫助了他的勝利。

關於洛威爾高中的擇優錄取制度，殷嘉立透露，雖然新組建的舊金山聯合學區委員會決定恢復擇優錄取，但因教委徐安未能獲勝，擇優錄取仍然處在懸而未決的狀態。

他表示，在兩年內將有四個教委席位空缺，需要確保有優秀候選人來繼續支持擇優錄取。作為市議員，可提供一個幫助優秀候選人競選學委的平台，以及決定學區預算。他認為，市議員有必要確保資金，用於重要的學術優先事項，而不是用於重命名學校等瑣碎事務。

公共安全為殷嘉立的第一要務。他說：「如果人們感到不安全，其他任何事情都不會奏效。這是一個根本問題。」因此，作為市議員，他承諾確保一切穩定公共安全所需的資源。

★召募更多警員

他說：「我們已經減少了500名警員，因此需要做很多工作來召募和留住警員，還需要確保地檢長擁有她起訴所需的資源。最重要的是我們要確保警局、地檢長以最高標準履行責任。」

在踏入政壇前，殷嘉立曾任職「舊金山觀察家報（San Francisco Examiner）」和ABC新聞，並歷次獲得舊金山新聞俱樂部、西方出版雜誌獎頒發的獎項，也曾任廣受歡迎的「SF Politics 101」研討會主持人。

殷嘉立稱，在過去20年，憑藉在市府工作經驗，他知道如何調查政府效率低下的問題並讓居民發表意見。(記者張曼琳／攝影)

殷嘉立向本報表示，在過去20年，憑藉在市府工作經驗，他知道如何調查政府效率低下的問題並讓居民發表意見。也正是這段經歷，成為他雖三次敗選市議員，但仍然堅持下去的動力。

他認為，市府預算在過去十年中，翻了一番，如果140億元還不足以讓人行道變得更整潔，讓Muni地鐵的速度提高一倍，這說明市府需要改變資金的使用方式。而一名記者的能力有限，不足以做出改變，因此殷嘉立成為一名公民自由倡導者，他為全美國公民自由聯盟（ACLU）工作，並致力為多元性別（LGBTQ）人群、婦女、移民和選民建立和保護憲法權利。