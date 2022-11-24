全美房價最貴郵區 阿賽頓6連霸 羅斯排第三

阿賽頓連續第六年蟬聯全美房價最貴郵區。 （取自推特）

灣區 的阿賽頓(Atherton)有著科技億萬富翁和體育超級明星的家，在房地產數據公司PropertyShark的全國最貴房價 郵區名單上，它連續第六年占據了榜首位置。

這個別具一格的聖馬刁縣小鎮，其家庭獨棟住宅（single-family home）價格中位數是790萬元。馬連縣郊區的羅斯排在第三位，中位價為550萬元。

根據PropertyShark的名單，灣區是迄今為止全美最昂貴的都市地區。美國128個最昂貴的郵區，它占了46個，其中大部分位於矽谷地區。灣區的頂級郵區分布在聖他克拉拉（14個）、聖馬刁（10個）、馬連（8個）、康曲柯士達（6個）、舊金山（5個）和阿拉米達（3個）等縣。

灣區進入前25名的郵政編碼包括：阿賽頓的94027，排名第一（790萬元）；羅斯的94957，排名第三（550萬元）；洛斯阿圖山的94022，排名第11（425萬元）；波度拉谷的94028，第12位（413萬元）；洛斯阿圖的94024，第13位(410萬元)；薩拉度加的95070，第19位(364萬元)；巴洛阿圖的94301，第20位(360萬元)；史廷森海灘的94970，第21位（353萬元）；希爾斯堡的94010，第22位（352萬元）；狄布洛的94528，第24（340萬元）。

阿賽頓作為包括億萬富翁風險投資家安德森（Marc Andreessen）和金州勇士隊球星柯瑞（Stephen Curry）等名人的家，今年成為全國新聞，當時包括安德森在內的一些科技行業居民，對於該鎮允許建聯排別墅（townhomes）以滿足加州 規定的住房計畫表示強烈反對。當地官員表示，他們最終可能會與州政府進行 「鬥爭」，以保證阿賽頓基本只有家庭獨棟住宅。

即使最近幾個月灣區大部分地區的房價開始下跌，阿賽頓和其他富裕郵區的房價仍在上升。根據PropertyShark的數據，阿賽頓的房價中位數比一年前增長了6%，而羅斯的房價則增長了20%。

PropertyShark報告中其他一些最昂貴的郵區，包括紐約南安普頓的11962，以575萬元的中位價位居第二；佛州邁阿密海灘的33109，以550萬元位居第三；比華利山莊舉世聞名的90210以512萬元位居第四。