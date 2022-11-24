研究顯示：在家工作成為加州職場新常態

美國人口普查局最新研究調查發現，在家工作文化已在加州生根成為常態。（Getty Images）

儘管居家隔離的記憶正逐漸被人淡忘，但研究人員表示，新冠疫情 已經以一種產生深遠影響的方式，改變了加州 的職場文化。

根據美國人口普查最新數據，一周中有部分時間在家工作，已經成為大部分加州人的工作新常態。數據顯示，擁有大學學位的高收入勞工 較有機會擁有這種混合工作模式，而低收入勞工則維持通勤到職場工作的模式。

研究人員表示，隨著愈來愈多勞工擁有可住在離職場很遠的地方工作的靈活性，外出吃午餐和夜晚上酒吧的傳統習慣逐漸消失，這些轉變將以或大或小的程度影響經濟。

作為「家庭脈動調查」（Household Pulse Survey）的一部分，美國人口普查局今年6月到10月訪問了約26萬名成年人，其中包括約2萬名加州成年人，詢問了他們包括在家工作在內的問題。

調查發現，近20%的加州受訪者表示，家中至少有一人每周在家工作至少五天，約33%受訪者表示，家中有人每周至少有一天在家工作。在全國數據方面，約16%的受訪者表示，家中至少有一人每周在家工作至少五天，近30%受訪者表示，家中有人每周至少有一天在家工作。

這項調查結果與過去的人口普查結果有顯著不同。在新冠疫情發生前，加州和美國2019年分別有約6.3%和5.7%的勞工表示自己「經常在家工作」。

專門研究勞動力的研究人員表示，這些發現反映出他們自身的情況，同時顯示這場職場文化動盪將比疫情更持久。

巴雷羅（Jose Maria Barrero）是一名學術經濟學家，也是記錄在家工作變化的WFH Research的共同創辦人。根據其團隊的分析，在疫情之前，美國約有5%的工作日是在家進行的，而今年的調查顯示，美國現在約有30%的工作日是在家進行的。

2022年的調查發現，家庭之間混合工作模式的差異，主要是在收入方面。數據顯示，在家庭年收入至少15萬元的加州受訪者中，約64%表示家中至少有一人每周有部分時間在家工作，40%表示家中至少有一人每周在家工作至少五天。相較之下，在家庭年收入低於5萬元的受訪者中，只有15%表示家中有成員每周有部分時間在家工作。

巴雷羅說：「如果你是咖啡店員工或在製造工廠工作，要遠距工作是非常困難的。教育程度較低的人往往從事的都是需要他們到職場上班的工作。」

差異也出現在教育方面。在擁有學士學位的受訪者中，56%表示家中有成員每周至少有一天在家工作，高中學歷受訪者只有17%。