詐欺逃海外20年 華女回屋崙接受判刑

聯邦檢察官表示,一名犯下郵件詐欺 罪的灣區 華裔婦人,在當了長達20年的國際逃犯後,上周終於在屋崙聯邦法院現身。

陳薇妮(Voni Chen,音譯)與其父親陳理查(Richard Chen,音譯)2000年8月被控犯下多項郵件詐欺罪,他們提供假帳單給信貸公司,以便為其塑膠袋製造公司獲得貸款 。

陳姓父女2001年10月在加州北區聯邦地方法院(U.S. District Court for the Northern District of California)法官面前認罪,卻沒有在2002年5月的量刑聽證會上出庭,法院於是對他們發出通緝令。

20年後,新加坡當局找到了陳姓父女,予以逮捕,並通知美國當局,將他們引渡回美國。

根據認罪協議,陳姓父女原本在灣區經營一家製造和銷售塑膠袋的公司Golden Pacific Manufacturing,為了解決現金流量的問題,他們展開了詐欺計畫,寄出假帳單給提供他們資金的信貸公司。檢方表示,這些假帳單顯示一些顧客從未下過的訂單,藉此騙取貸款。

檢察官表示,認罪協議還指出,陳姓父女要求其他公司假冒是Golden Pacific的客戶,以增加假帳單數量,並要求真實客戶報出比實際購買數量更多的訂單。此外,陳姓父女還成立空殼公司充當假客戶。這些假帳單讓他們獲得總額超過500萬元的貸款。