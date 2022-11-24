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詐欺逃海外20年 華女回屋崙接受判刑

編譯組／灣區22日電

聯邦檢察官表示，一名犯下郵件詐欺罪的灣區華裔婦人，在當了長達20年的國際逃犯後，上周終於在屋崙聯邦法院現身。

陳薇妮（Voni Chen，音譯）與其父親陳理查（Richard Chen，音譯）2000年8月被控犯下多項郵件詐欺罪，他們提供假帳單給信貸公司，以便為其塑膠袋製造公司獲得貸款

陳姓父女2001年10月在加州北區聯邦地方法院（U.S. District Court for the Northern District of California）法官面前認罪，卻沒有在2002年5月的量刑聽證會上出庭，法院於是對他們發出通緝令。

20年後，新加坡當局找到了陳姓父女，予以逮捕，並通知美國當局，將他們引渡回美國。

根據認罪協議，陳姓父女原本在灣區經營一家製造和銷售塑膠袋的公司Golden Pacific Manufacturing，為了解決現金流量的問題，他們展開了詐欺計畫，寄出假帳單給提供他們資金的信貸公司。檢方表示，這些假帳單顯示一些顧客從未下過的訂單，藉此騙取貸款。

檢察官表示，認罪協議還指出，陳姓父女要求其他公司假冒是Golden Pacific的客戶，以增加假帳單數量，並要求真實客戶報出比實際購買數量更多的訂單。此外，陳姓父女還成立空殼公司充當假客戶。這些假帳單讓他們獲得總額超過500萬元的貸款。

貸款 詐欺 灣區

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