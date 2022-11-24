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台灣九合一選舉在即 灣區藍營僑領樂觀

記者李榮／灣區報導
國民黨的台北市長候選人蔣萬安，這次受到很大的期待。（報系檔案照片）
國民黨的台北市長候選人蔣萬安，這次受到很大的期待。（報系檔案照片）

台灣九合一選舉本周就要舉行，由於算是期中選舉，在野的藍營僑胞更是謹慎中帶有樂觀。但也呼籲支持者不能鬆懈，一定要鞏固基本盤並鼓勵親友實際投票。

中國國民黨美西直一分部中評委鄭光志指出，這次雖然出現了第三勢力「民眾黨」，但最終還是回歸到藍綠對決。由於防疫、疫苗及論文事件，民進黨失民心、選情告急。他認為，國民黨如能穩紮穩打，步步為營，應該會大有斬獲。新北市、台中市十拿九穩。新竹市長選情競爭激烈。高虹安詐領助理費對選情應該有不小影響，國民黨候選人林耕仁要把握時機爭取高虹安支持者的選票。桃園市長選情陷入膠著，雖然國民黨張善政支持度在民調封關前居第一，但還是不可大意，得積極爭取綠、白的票源。

國民黨美西直一分部中評委陳松則指出，參選高雄市長的柯志恩，至今跑遍高雄大小街道努力拜票吸引很多年輕人回流。柯志恩也提出五好政見，落實高雄治安、工安、食安、環安，希望年輕人不再北漂，提高薪資，要讓高雄變得更好，期待高雄再次換黨執政。

國民黨美西直一分部常委儀容補充，台北市長選舉是最受矚目的焦點；而事實上，北市長選舉向來被視為總統大選的前哨戰。不過，這次選舉特別之處，是在於台北市或新竹市，都有第三勢力民眾黨支持的候選人聲勢崛起，足以與國民黨及民進黨抗衡，「第三大黨民眾黨崛起不可小視。」

儀容說，蔡英文在2020成功連任主打的「抗中保台」被視為現在台灣輿論主流之一，只是相同論述主軸能否在地方選舉奏效，倒不一定。民進黨陳時中目前面臨苦戰，顯示抗中保台在台北市長選戰未必是勝選靈藥。現在蔣萬安、陳時中、黃珊珊呈現三強鼎立的局面，在辯論會中也各表擅長，盡量不被中間選民討厭、爭取青中年人的選票，或許是選前難免的籠絡人心，「但重要的是當選後真正的承擔、履行承諾，不讓選民吃後悔藥。」

中國國民黨美西直一分部委員沈慧則表示，以目前走勢及封關前的民調看來，國民黨的勝選贏面大，除去這次候選人本身條件外，執政黨近年來的倒行逆施讓民怨沸騰，更是關鍵因素。當然，台灣的選舉總是非常詭譎，「未來（對手）會出什麼高招奧步？只能拭目以待。所以本黨一定要仔細沙盤推演，做好不同的應變措施。尤其是做票、假票、換票更是要有防範的對策。2020選舉的慘痛經驗不能忘！」

沈慧說，就像當時韓國瑜引起久違的民眾激情，可惜後來黨內外無盡的攻訐，最後整黨輸掉2020選戰。未來國民黨一定要找出具有魅力的強棒，「要能號召中間選民，深入綠地的作為國民黨領頭羊，上下齊心共贏取2024的選舉。

國民黨中評委葉雲河也說，經濟問題是民眾最關心的議題，尤其是台灣年輕人薪資幾乎停留在二、三十年前水準，「我們黨候選人一定要在這方面有所突破，擬出可能方案。」國民黨候選人必須強調自己能為人民，社區，甚至國家做貢獻、提出福利人民的政見，才是最好的防禦、最佳的攻勢。

國民黨 民進黨 陳時中

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