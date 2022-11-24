藍白暫未有棄保 李漢文：跨不過濁水溪

李漢文認為，藍與白的力量，跨不過濁水溪。（記者李榮／攝影）

針對台灣即將到來的九合一選舉，北加州台灣論壇總召集人李漢文指出，這一次無論是六都或是其他地方，競爭都非常激烈，但現在看來棄保還沒有出現。不過她認為，預計藍、白的力量，恐怕還是沒法跨過濁水溪。

「現在離投票只剩幾天，大勢底定，選民各自要投給誰都已經決定了。」李漢文指出，選舉到此時，基本已經確認當選與落選。雖然有些民調 稱國民黨 佔上風，但是假民調與偏頗的民調不具意義，「不用相信民調，也不要打無謂的口水戰。」

台北市長選舉最受關注，李漢文表示，國民黨與民眾黨卯足了全力攻擊民進黨的候選人陳時中 ，但明眼人都知道，陳時中在疫情時把台灣守得很好，又帶領台灣在國際公共衛生與疫情防護上做出貢獻，可是國民黨與民眾黨卻總是繞著疫情、疫苗來抹黑陳時中。不但不公平，也更凸顯國民黨與民眾黨候選人內涵的空洞，不談政見卻只能一直攻訐對手。

她進一步批評，民眾黨的黃珊珊當了台北市副市多年，但卻端不出「像樣的政策」，總是用負面選戰的方式炒話題。還好陳時中很有雅量，對於他人的攻擊總能四兩撥千斤，把時間精力花在暢談自己的理念與方向，相信選民心裡有一把尺能夠衡量。

李漢文也說，中國再次於選前幾個月發動軍演，其實也是一種企圖干預台灣地方選舉的手段，威脅台灣人民希望造成台灣人畏懼。然而，台灣選民很有智慧，估計這次台北市長民進黨很有機會、新北市也是民進黨會贏，南部方面藍營與白營更是不會跨過濁水溪，「高雄市跟台南市，肯定還是綠的當選。」

李漢文也批評，前總統馬英九在這次選舉期間不斷出來評論放話，「已經是下台的總統，不該要加入口水戰。像是阿扁總統就沒有如此，總是保持前總統的高度。」