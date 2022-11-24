慈濟感恩音樂會 萬芳獻唱

萬芳唱場唱了多首歌，誠意滿滿。（記者李榮／攝影）

慈濟基金會每年都舉辦慈善感恩音樂會，先前因為新冠肺炎疫情 改為線上舉行，今年生活逐漸恢復正常後決定重新舉辦實體「希望點燈 用愛鋪路」音樂會，邀請曾唱紅多首華語流行歌的歌手萬芳前來北加州 表演。音樂會中，請到幾位曾被慈濟幫助過的主流社會災民到場分享經驗並見證慈濟的幫助，而萬芳則演唱包括「新不了情」、「愛情限時批」等多首膾炙人口的歌曲，全場氣氛熱烈。

萬芳出道上周才在台北小巨蛋舉辦「萬芳30演唱會」，演唱會完沒幾天就到灣區 ，參與慈濟在聖他克拉拉會議中心的慈善義演。這次共連續兩天舉辦兩場音樂會，萬芳與知名青年吉他演奏家林子文、小提琴演奏家劉杰鑫，以及「硅谷舞蹈學院」、「 史芝萍舞蹈學院」合作演出。

慈濟手語歌曲、慈濟高中團鐘鼓演也上台表演。曾被慈濟幫助的災民，也強調慈濟當時的雪中送炭，並且讚美慈濟與其他慈善組織最不同的特點是慈濟並非只是一時的救濟，而是一路以來的幫忙，與災民及社區建立關係，成為長期的夥伴與朋友。

萬芳與慈濟合作多年，去年也透過線上幫慈濟籌款。她致詞時表示，自己的姐姐也曾受過慈濟的幫助，對於慈濟長期在社會的付出非常感動敬佩。在籌款兩場演唱會中，萬芳先是用「碧海情天」、「我記得你眼裡的依戀」、「愛上你給的痛」、「猜心」、「割愛」、「就值得了愛」組曲開場，此外還與慈濟師姐同台飆歌「愛情限時批」，並接受觀眾現場點歌。實力派的萬芳對於歌迷的點歌來者不拒，而且還在沒有音樂伴奏的情況下一一清唱，獲得滿場喝彩。

慈濟基金會表示，疫情三年改變了全世界，但慈濟志工的腳步不曾停歇。慈濟基金會長期提供急難現場即時救助、深入災區長期關懷、拓展義診扶持弱勢。雖然天災人禍不斷，但慈濟堅持在社區付出，因為「人助人的腳步更不能停下來」。這次灣區的音樂會中，更有善心大德願意提出50萬的的等額捐款（Matching Funding），將每個人的愛心加倍。希望能帶動大家善的循環，讓愛傳出去，目標款總金額為100萬元。

基金會指出，慈善音樂會的收入將用在希望點燈，用愛行動計畫，例如疫後重啟、強化社區服務、急難救助、支援災區重建、關懷暗角、扶持弱勢家庭、拓展義診，擴大醫療服務等。

慈濟北加州分會執行長謝明晉指出，新冠肺炎疫情籠罩全球近三年，今年烏俄戰爭造成世界動盪，極端氣候導致野火、颶風頻傳，許多人流離失所，通貨膨脹更造成許多家庭生活困難。然而，在艱難的時刻，慈濟還是不斷關心社區，持續援助災民與政治難民，希望能夠發揮安心、安身、與安生的力量。