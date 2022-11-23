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1成加州議員 自稱多元性別人士

編譯組／沙加緬度22日電
加州參議員威善高（右）今年3月在沙加緬度準備宣布為跨性別青少年及其家人提供庇護的法案。（美聯社）
加州參議員威善高（右）今年3月在沙加緬度準備宣布為跨性別青少年及其家人提供庇護的法案。（美聯社）

在多元性別群體（LGBTQ）候選人及其支持者慶祝今年在美國期中選舉中達成多項具有里程碑意義的勝利之際，加州也悄悄獲得一項屬於自己的勝利：至少有一成的加州議員公開稱自己是多元性別人士，相信這是美國立法會首例。

加州議員對他們的成功感到自豪，但強調加州和其他地方仍有艱苦的工作等待他們去做，例如佛羅里達州的「莫談同性戀法」（Don’t Say Gay），這項法律禁止學校教授與性取向和性別認同有關的議題，還有其他州限制跨性別學生參加體育活動，或阻止提供性別轉換醫療服務給學生。

加州參議員，也是多元性別黨團（LGBTQ Caucus）成員威善高（Scott Wiener）說：「談到多元性別群體，我們處在兩條不同的軌道上，一條是我們在社會上獲得了勝利。整體來說，大部分的人都能接受多元性別群體，也願意投票給多元性別群體候選人。」

然而，威善高也說：「儘管我們逐步在社會上贏得勝利，但有一群非常直言不諱、危險的極端份子，一直在攻擊和妖魔化我們的群體。」

多元性別勝利基金會（LGBTQ Victory Fund）公關主任富士（Albert Fujii）表示，從學區委員到國會和州長，今年至少有519名多元性別候選人當選公職，創下新紀錄。根據多元性別勝利基金會和「加州平等」（Equality California）的統計，加州是第一個民選官員超過10%門檻的州。

在加州12名現任議員和即將上任的新議員當中，有八名已經加入多元性別黨團，包括參議會領導人和其他三名任期到2024年的參議員。在四名在這次期中選舉贏得連任的現任眾議員、兩名新當選的眾議員和兩名新當選的參議員加入後，多元性別黨團的人數增加了50%。

加州州立圖書館（California State Library）的統計數字顯示，美國人口普查發現，有9.1%的加州人稱自己是多元性別人士，相較全國為7.9%，因此，加州立法會的多元性別議員人數比例與人口普查數據已大致相同，但在性別或族裔方面還未實現平等。

加州 參議員 LGBTQ

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