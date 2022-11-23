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振興聯合廣場 舊金山市長布里德推復甦計畫

記者李怡／舊金山報導
舊金山市長布里德與市民選官員、聯合廣場聯盟高層領導，在舊金山聯合商業廣場內發布商業區的經濟復甦計畫。（記者李怡／攝影）
舊金山市長布里德與市民選官員、聯合廣場聯盟高層領導，在舊金山聯合商業廣場內發布商業區的經濟復甦計畫。（記者李怡／攝影）

舊金山市長布里德與市民選官員、聯合廣場聯盟（Union Square Alliance）高層領導，22日一起在舊金山聯合商業廣場內發布商業區的經濟復甦計畫；新計畫表示將以前零售業為主的商業模式，轉變為集零售、健康飲食、遊客社交體驗的綜合性商業中心，以吸引大量遊客和本地居民重返市中心區。

布里德表示，在感恩節和聖誕節來臨之際，希望市民和遊客再次回到舊金山市中心，來這裡不只是購物，還可以體驗這座城市的風景和為市民提供的一切美好的文化藝術資源。

經濟復甦計畫的發布背景，是在新冠疫情爆發近三年後的現在，聯合廣場的樓宇空置率達到35%，是2019年的3倍。客流量較疫情前水平低了72%，平均每周有5萬1767名訪客，低於2019年的18萬4514人。客流量的減少意味著購物消費的減少；營業稅收入較之前相比下降37%，酒店入住率已降至66%，3年前為82%。

自疫情以來，聯合廣場商業中心已有26家，包括Gap、H&M、Marshalls和優衣庫在內的大眾市場零售商搬離，而只有三家新店開業。

不平衡的經濟復甦情況，迫使聯合廣場聯盟在考量現狀之後，制定相關的經濟復甦計畫，以吸引遊客重新回到舊金山，並順利出租目前空置的150個店面。

聯合廣場聯盟執行董事瑪麗莎(Marisa Rodriguez)說，聯合廣場是舊金山的心臟，如收入來源下降，將如何維持對城市的服務？聯合廣場戰略計畫的核心是，使聯合廣場地區盡可能的保持清潔和安全，加強車庫和中轉車站等公共安全、增加警察和街道巡邏大使、改進垃圾收集和高壓清洗，以提升市容市貌。

遊客到訪聯合廣場。（記者李怡／攝影）
遊客到訪聯合廣場。（記者李怡／攝影）

不斷上升的人工和店面租金成本、犯罪率不斷升高，及經濟下滑的影響，讓舊金山的聯合廣場不再是受零售商青睞的地段。新的經濟復甦計畫中，除零售購物，聯合廣場區還必須提供以健康、食品飲料、家居裝飾和遊客為主的社交場景體驗，以吸引大量的市民與遊客到訪。

代表聯合廣場地區的第三區市議員佩斯金（Aaron Peskin）表示，支持聯合廣場聯盟，對聯合廣場的最新經濟策略。

佩斯金表示，具有歷史意義的標誌性聯合廣場，是舊金山振興努力的關鍵部分，具有不可估量的潛力和機遇；很高興與聯合廣場聯盟就未來願景進行合作，將地區的安全和清潔放在首位。

聯合廣場的聖誕樹裝飾。（記者李怡／攝影）
聯合廣場的聖誕樹裝飾。（記者李怡／攝影）

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