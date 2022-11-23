大砍推特成本 馬斯克嚴審高管報銷帳單
馬斯克（Elon Musk）上個月收購推特前，該公司高管已積累了數十萬元的需要報銷的旅行發票；但推特的現任和前任員工表示，在馬斯克接管公司後，拒絕向旅遊供應商報銷這些帳單。馬斯克的員工表示，這些服務是由公司前任管理層授權，而不是他本人。
有知情人士表示，自此，馬斯克的員工開始迴避旅遊供應商的電話，同時還削減公司的免費午餐、健身房和教育津貼等。
根據紐約時報報導，自完成這筆440億元收購以來，馬斯克在推特開展大規模的成本削減；最初裁減了公司一半的員工、解雇工人，並在周一繼續裁員。有八名知情人士表示，馬斯克還全面檢查公司所有其他類型的成本，並指示員工審查和重新談判，在某些情況下，拒絕向推特的外部供應商付款。
馬斯克和顧問們還將目光投向公司基礎設施的計算成本、差旅費、軟件服務和房地產，甚至是提供給員工的豐盛食物的自助餐廳。而這樣的支出削減，也引發內部人士和被拖欠數百萬元欠款供應商的抱怨。
馬斯克指出，削減的行動也反映推特公司所承受的財務壓力，他為收購推特承擔了130億元的貸款，需要每年支付超過10億元的利息。據悉，推特長期以來面臨財務困難，經常虧損，並且難以跟上像臉書、谷歌等競爭對手，有效將廣告產品貨幣化的步伐，部分廣告商在評估馬斯克所有權時也暫停在推特上的支出。
現年51歲的馬斯克告訴推特員工「未來經濟前景很糟糕」，認為公司可能會破產。馬斯克沒有回應置評請求。
推特以往的領導者試圖通過不同的策略讓公司盈利，從推動直播視頻到大量的音頻產品，而馬斯克的計畫則更為嚴峻。他從其他公司拉來盟友，包括特斯拉前任董事格拉西亞斯（Antonio Gracias）、馬斯克家族辦公室的負責人伯克霍爾（Jared Birchall），以及其在拉斯維加斯開展隧道項目「無聊公司（Boring Company）」的戴維斯（Steve Davis）仔細閱讀推特文件。他們的指令很單純，就是不斷縮減開支，這導致本月推特的大規模裁員。
同時，知情人士稱，已遭大幅裁減的推特財務人員被指示「逐行」梳理公司和員工的費用報告，並被要求特別確保員工和他們的開支是「真實的人和真實的開支」。
知情人士還表示，馬斯克還發布命令，以減緩在某些情況下，停止向供應商和合同服務轉移資金。有三名知情人士說，任何服務支出都需要獲馬斯克家族辦公室的負責人伯克霍爾的批准；知情人士稱，馬斯克此後拒絕支付前推特高管的差旅費用。
也有三名知情人士表示，馬斯克還在考慮辦公空間租約，他拒絕付款並希望重新談判，或選擇完全退出某些條件。推特在世界各地有租賃辦公空間，但裁員也減少對大部分辦公室空間的需求。
推特員工還被指示，重新談判其與主要體育實體的多年內容協議，其中包括，推特向NFL付費，為其平台製作獨家音頻和視頻內容，還與其他媒體公司達成類似的交易，包括Condé Nast、NBA和福克斯體育網。對此，NFL發言人也沒有立即發表評論。
上周當馬斯克呼籲推特員工返回公司位於舊金山的辦公室與他會面時，一些員工表示，對使用個人信用卡預訂旅行感到擔憂，擔心得不到報銷。馬斯克也結束公司的其他長期津貼，包括減少免費午餐，手機、互聯網帳單，健身房補貼以及兒童保育津貼等。
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