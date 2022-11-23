大砍推特成本 馬斯克嚴審高管報銷帳單

有知情人士表示，馬斯克還在考慮辦公空間租約。圖為推特位於舊金山的總部。（記者張曼琳／攝影）

馬斯克 （Elon Musk）上個月收購推特 前，該公司高管已積累了數十萬元的需要報銷的旅行發票；但推特的現任和前任員工表示，在馬斯克接管公司後，拒絕向旅遊供應商報銷這些帳單。馬斯克的員工表示，這些服務是由公司前任管理層授權，而不是他本人。

有知情人士表示，自此，馬斯克的員工開始迴避旅遊供應商的電話，同時還削減公司的免費午餐、健身房和教育津貼等。

根據紐約時報報導，自完成這筆440億元收購以來，馬斯克在推特開展大規模的成本削減；最初裁減了公司一半的員工、解雇工人，並在周一繼續裁員 。有八名知情人士表示，馬斯克還全面檢查公司所有其他類型的成本，並指示員工審查和重新談判，在某些情況下，拒絕向推特的外部供應商付款。

馬斯克和顧問們還將目光投向公司基礎設施的計算成本、差旅費、軟件服務和房地產，甚至是提供給員工的豐盛食物的自助餐廳。而這樣的支出削減，也引發內部人士和被拖欠數百萬元欠款供應商的抱怨。

馬斯克指出，削減的行動也反映推特公司所承受的財務壓力，他為收購推特承擔了130億元的貸款，需要每年支付超過10億元的利息。據悉，推特長期以來面臨財務困難，經常虧損，並且難以跟上像臉書、谷歌等競爭對手，有效將廣告產品貨幣化的步伐，部分廣告商在評估馬斯克所有權時也暫停在推特上的支出。

現年51歲的馬斯克告訴推特員工「未來經濟前景很糟糕」，認為公司可能會破產。馬斯克沒有回應置評請求。

推特以往的領導者試圖通過不同的策略讓公司盈利，從推動直播視頻到大量的音頻產品，而馬斯克的計畫則更為嚴峻。他從其他公司拉來盟友，包括特斯拉前任董事格拉西亞斯（Antonio Gracias）、馬斯克家族辦公室的負責人伯克霍爾（Jared Birchall），以及其在拉斯維加斯開展隧道項目「無聊公司（Boring Company）」的戴維斯（Steve Davis）仔細閱讀推特文件。他們的指令很單純，就是不斷縮減開支，這導致本月推特的大規模裁員。

同時，知情人士稱，已遭大幅裁減的推特財務人員被指示「逐行」梳理公司和員工的費用報告，並被要求特別確保員工和他們的開支是「真實的人和真實的開支」。

知情人士還表示，馬斯克還發布命令，以減緩在某些情況下，停止向供應商和合同服務轉移資金。有三名知情人士說，任何服務支出都需要獲馬斯克家族辦公室的負責人伯克霍爾的批准；知情人士稱，馬斯克此後拒絕支付前推特高管的差旅費用。

也有三名知情人士表示，馬斯克還在考慮辦公空間租約，他拒絕付款並希望重新談判，或選擇完全退出某些條件。推特在世界各地有租賃辦公空間，但裁員也減少對大部分辦公室空間的需求。

推特員工還被指示，重新談判其與主要體育實體的多年內容協議，其中包括，推特向NFL付費，為其平台製作獨家音頻和視頻內容，還與其他媒體公司達成類似的交易，包括Condé Nast、NBA和福克斯體育網。對此，NFL發言人也沒有立即發表評論。