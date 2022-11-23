反仇恨、反川普 LGBTQ人士推特大樓示威

舊金山多元性別人士(左圖)製作以推特標示和川普為樣式的南美洲糖果玩具，希望親手交給馬斯克，但遭保安拒絕。（記者張曼琳／攝影）

繼馬斯克 （Elon Musk）上個月收購推特 後，採取頗多新動作，先是大幅裁員，之後又恢復前總統川普 的推特帳戶，引發廣泛爭議。舊金山多元性別（LGBTQ）人士，製作以推特標示和川普為樣式的南美洲糖果玩具，希望親手交給馬斯克，以示反對川普回歸推特，並呼籲施行審查制度的要求。

22日下午，多元性別社會活動家彼得利斯（Michael Petrelis）和他的丈夫Mike以及一名支持者Ken，在舊金山市場街（Market St）推特辦公樓下示威，並在媒體前發言。雖然示威隊伍僅有三人，但因其皆穿著惹人注目的彩虹套裝，手舉著寫有「反多元性別（ANTI-LGBT）」、「種族歧視者（Racist）」、「仇恨（Hate）」以推特標示，和寫有「把他關起來！（Lock Him Up！）」和「丟掉川普（Dump Trump）」的川普樣式皮納塔糖果玩具（Pinjad），在推特辦公樓下，齊聲高喊「丟掉川普」的口號，以示反對川普並呼籲推特施行內容審查制度，也因此吸引不少路人甚至推特員工的注意。

彼得利斯在場向媒體發言，他說：「我們今天帶著皮納塔玩具到Twitter總部，是想要反對由馬斯克建立的這個帶有仇恨的推特，一個帶有種族主義仇恨的推特，我們絕不允許（仇恨言論）在推特流動。」

彼得利斯還對馬斯克恢復川普的推特帳戶表示強烈的反對，認為完全沒有理由讓川普重回推特，也指出他們為馬斯克準備的皮納塔玩具是空的，以表示多元性別人士的充滿同情信並且十分明智。

同時，彼得利斯也強烈譴責上周末在科羅拉多州的同性戀酒吧發生的槍案，呼籲馬斯克審核推特上的有關性別歧視和種族歧視的言論，以在其全球的平台清除所有仇恨、種族主義和恐同症，做出表率。他也透露，對於許多全球多元性別活動家來說，推特是他們交流、建立友誼和團結的方式。

彼得利斯（右一）對馬斯克恢復川普的推特帳戶，表示強烈的反對。（記者張曼琳／攝影）

他說：「我代表其他同性戀的朋友在這裡對推特說，我們不喜歡推特上傳播的謊言，包括促成科羅拉多州大屠殺的反同性戀的謊言。可怕的是，他（馬斯克）接管推特後，讓仇恨污染了一切；他還允許川普重回推特，這對許多弱勢群體來說非常危險。」彼得利斯還指出他特別擔憂，隨著川普重新回推特，可能會獲得更多權力，不利於國家民主。

彼得利斯也在假日季到來之際，被解雇的推特員工表示同情，認為他們應該獲全額補償和遣散費。