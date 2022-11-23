4大原因 科技業大裁員度寒冬

舊金山金融區的商業大樓，至今多數為空置。 （記者李怡╱攝影）

過去一個月，舊金山灣區科技公司的裁員 影響超過2萬4000名員工，是自疫情 以來未見的裁員潮，科技業面臨著寒冬挑戰。經濟學者與專家分析，今年會有這波裁員潮，主要是科技業縮減公司營運成本，為了度過即將到來的經濟危機。

隨著舊金山灣區科技大公司Meta、推特（Twitter）和甲骨文（Oracle）等為削減成本而裁員，曾經繁榮的矽谷就業市場，機會也愈來愈少。以下是專家分析科技業裁員原因：

一、疫情期間過度招聘：

近期最大規模的裁員發生在疫情三年中增長最快的公司，以前所未有的速度增長的公司，隨著業務量下滑，目前急速縮減公司規模。

根據資料顯示，Facebook母公司Meta過去三年員工人數大約翻了一倍，達8萬7000名員工，日前也宣布裁減1萬1000名員工，這也是Meta歷史上的第一次大規模裁員，尤其是股價，過去一年中下跌了近75%。

亞馬遜公司的增長甚至更大，規模翻了超過一倍，從2019年底的近80萬全職和兼職員工增加到2021年底的160 萬，其中許多是倉儲物流人員。這家科技巨頭在最近一個季度的營業收入，較去年同期減少24億元後，目前正在裁員約1萬名員工。

本月初，馬斯克（Elon Musk）才在Twitter進行大規模裁員，前Twitter首席執行官多爾西（Jack Dorsey）為公司發展過快而道歉。他說：「我對每個被裁員的員工負有責任，因之前公司規模擴張得太快了。」

二、利率上升和高通膨問題：

根據「舊金山紀事報」報導，美聯儲多輪加息，對風險投資 資金是一個重大衝擊。投資諮詢公司Callan最近指出，隨著利率上升，風險投資公司對外部投資者的吸引力通常會下降，風險投資公司也不太願意支持無利可圖的初創企業，這些初創企業必須繼續尋求新的股權和債務融資來推動其自身的發展。

這一情況導致美國第二大最有價值的私營初創公司Stripe解雇了14%的員工，約1000多名員工。Stripe公司首席執行官科里森在給員工的備忘錄中指出，「我們面臨著通貨膨脹、能源衝擊、更高的利率、減少的投資預算和更少的啟動資金，這意味著在經濟不景氣時，我們需要降低成本。」

三、減少廣告支出：

根據MediaPost追蹤數據，10月美國廣告支出同比下降3.2%，連續第五個月下降。Google母公司Alphabet報告第三季淨收入，從去年同期的189億美元降至139億元。目前Google尚未宣布裁員，但停止了大部分招聘工作，據 Information報導指出，1萬名員工將面臨被裁的風險。

四、加密貨幣交易所崩潰：

曾經價值320億元的加密貨幣交易所FTX大規模崩潰，是科技業多年來最大的挑戰。目前尚不清楚有多少FTX員工受到影響，但該行業的其他初創公司也已開始裁員。經濟衰退可能會導致加密貨幣行業經歷寒冬，且可能持續很長時間。

至於這一波裁員潮會持續到何時，尚未有定論。至於被裁掉的員工會走向何處，也不得而知，但有經濟專家預測，這一波裁員是大調整，從長遠來看，可能會使世界其他地區的人員和技術分布趨向更均勻化。