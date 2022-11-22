聖馬刁警局提供免費觸媒轉換器貼紙

聖馬刁市警局提供居民免費觸媒轉換器保護工具。（美聯社）

500名幸運的聖馬刁居民現在可以不用再那麼擔心他們的觸媒轉換器了，因為他們將收到來自聖馬刁警察 局的保護工具；該警局向居民提供免費的轉換器標記工具，如果轉換器被盜，這些特殊的貼紙可以幫助識別它們。

該計畫於11月17日向聖馬刁居民開放，以後有希望擴大到更多居民。該計畫是先到先得，每戶只有一個工具包，前500名居民將在11月28日這一周通過電子郵件得到通知。

「警察局看到人們無法去上班，無法去接親人，無法參加正常的工作，」聖馬刁警局的公共關係官員吉爾莫（Alison Gilmore）說，她無法立即提供數據來說明聖馬刁市觸媒轉換器被盜問題的程度。

據舊金山紀事報（Chronicle）報導，在灣區，自疫情開始以來，盜竊案已經增加了10倍；加州 的轉換器盜竊居全國之首，在2021年7月至2022年7月期間，被盜轉換器超過1萬個。

聖馬刁警察局購買的工具是CATGUARD的自行安裝標記套件，其中包括兩個帶有識別號的超強破壞性標籤。這個獨特的序列號將被輸入CATGUARD數據庫，如果轉換器被盜，執法部門可以藉此追蹤到特定車輛。

在冷的轉換器上貼上貼紙識別號後，車主再在貼紙上塗上金屬蝕刻液，並打開汽車 引擎加熱轉換器，這樣貼紙就被融刻上觸媒轉換器。

擁有此工具的車主還可以在他們的車輛上貼上兩張警告貼紙，以表明他們的轉換器已被登記。

「它們是威懾力，」吉爾莫說，「這是犯罪預防。」

該計畫現已啟動，因為1月份的新立法將會致力於確保觸媒轉換器在被出售前，其賣家確實是轉換器的實際所有者。

全國各地的執法機構一直在努力遏制猖獗的轉換器盜竊危機，這種情況已經變得複雜，盜賊甚至在使用手機應用程序來實時檢查被盜貴重金屬的價格，即使是警車也不能倖免。

聖馬刁警局表示，該局仍在處理已經收到的大量申請，這些申請遠遠超過了500份。

該局還將與三家汽車修理廠合作，幫助那些不願自己安裝車貼的居民。這些商店是Claremont Automotive（945 S Claremont街），E&J Auto Repair（317 S Norfolk街 #3010），以及Ma's Auto Repair & Smog（2660 S El Camino街）。