舊金山擬讓15條慢行街道永久化

舊金山市交通局21日公布慢行街道新計畫，將讓15條慢行街道永久化。（取自推特）

舊金山 在新冠疫情 初期實施了「慢行街道」（Slow Streets）措施，現在，市交通局（Municipal Transportation Agency）有意讓約一半的慢行街道永久化。

舊金山在疫情初期設置了共31條慢行街道，提供居民在保持社交距離的同時，可以有更多娛樂空間；這些街道讓行人和自行車騎士有更多自由在道路上運動，不用擔心會有迎面駛來的汽車。

不過，並非所有慢行街道的使用率都很高，這也是市交通區決定取消部分慢行街道的原因。21日公布的新計畫建議取消南市場街區所有的慢行街道，日落區只保留一個路段。新計畫並未將Slow Lake Street列為保留對象，因為居民為此發生分歧，市議會稍後會做出決定是否將它納入永久化名單中。

市交通局在一份解釋文件中說：「慢行街道是舊金山的一項實驗，但並非所有實驗都是成功的，一些街道未能被充分利用或在社區造成出入衝突，一些街道沒有連接到整個城市的交通網路，還有一些沒有滿足社區的需求。」

以下是市交通局現階段提議永久化的慢行街道：

● 內日落區Lawton Street和Lincoln Way之間的12街；

● 列治文區46街和23街之間的Cabrillo Street，和Cabrillo Street及Lake Street之間的23街；

● Arguello Boulevard 和Steiner Street之間的Clay Street；

● Panhandle公園以北的Golden Gate Avenue和Lyon Sreet，Lyon Sreet慢行街道範圍向南延伸到Haight Street；

● Duboce Avenue到Market Street的Noe Street；

● 諾伊谷（Noe Valley）23街和30街之間的Sanchez Street；

● Chattanooga Street和Potrero Avenue之間的22街；

● 米慎區的Shotwell Street；

● Dogpatch區Mariposa Street與22街之間的Minnesota Street；

● Portola區Silver Avenue以南的Somerset Street；

● 灣區捷運格蘭公園站（Glen Park Station）以東的Arlington Street；

● 舊金山市立大學（City College of San Francisco）校本部以北的Hearst Avenue三個街區；

● 從Mission Terrace到外米慎區（Outer Mission）與Alemany Boulevard平行的Cayuga Avenue。