領先3126票 譚蓮娜當選阿拉米達縣議員

譚蓮娜（右）和布朗（左）選前在陳煥瑛公園紀念碑前合影。（取自譚蓮娜推特）

11月選舉各地計票已大致塵埃落定，至截稿前，競選阿拉米達縣議員的前阿拉米達市華裔 副市長譚蓮娜（Lena Tam）得票3萬9625票，得票率為52.05%；其對手屋崙 副市長、不分區市議員卡普蘭（Rebecca Kaplan）得票3萬6499張，得票率47.95%。譚蓮娜以3126票的優勢，當選阿縣第三區縣議員，接替去年11月不幸去世，同為華裔女性的陳煥瑛。

譚蓮娜21日下午在電話中向本報記者表示，「晚間將有新一輪競選結果的更新，為清算阿縣最後2000多張選票後的結果，但因為我已經比卡普蘭領先3000多張選票，在卡普蘭也承認敗選之後，我決定宣布獲勝。」

譚蓮娜對亞裔 社區在選舉中對向她提供的支持表示由衷感謝，也認為其成功接任縣議員，對亞裔社區在該縣擁有足夠代表性來說，至關重要。她透露，「該縣三分之一的人口為亞裔，其中很大一部分為華裔，所以我很感激他們（在選舉中）的參與，實際上幫助我擔任了這個角色。」譚蓮娜透露將在下月聖誕節前，在林肯公園於華埠居民見面。

譚蓮娜在其宣布獲勝的推文中寫道：「我很高興能擔任第三區縣議員並為您服務，我們正面臨公共安全、住房和無家可歸者的危機，需要強有力的領導才能解決。」她感謝選民和在競選期間義工們對她的支持，在1月就任後她將繼續徵求公眾意見。

今年6月，在阿縣第三區縣議員的選舉中，因沒有候選人達50%選票門檻，她和卡普蘭參加本次複選。暫時代理陳煥瑛位置的幕僚長布朗（Dave Brown）承諾不尋求連任，並兌現支持華裔女性參選者的承諾，為譚蓮娜背書。同時，在初選時，譚蓮娜還獲得屋崙市長薛麗比背書和阿縣第一區縣議員豪伯特（David Haubert）「雙推薦」。

與此同時，在東灣三谷地區的多位華裔候選人競爭也頗為激烈；參選布利桑頓（Pleasanton）第三區市議員劉亞洲（Joel Liu）排位第二，得票2180票，得票率33.31%。對手之一、競選連任的現市議員特斯塔（Julie Testa）仍排在為首位得票2811票，得票率42.95%，大概率將會成功連任。