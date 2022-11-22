我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

印尼震災162死：兒童罹難、萬人流離失所的鄉村困境

臭罵大S全家變流量密碼？張蘭、汪小菲母子一夕賺翻

領先3126票 譚蓮娜當選阿拉米達縣議員

記者張曼琳／東灣報導
譚蓮娜（右）和布朗（左）選前在陳煥瑛公園紀念碑前合影。（取自譚蓮娜推特）
譚蓮娜（右）和布朗（左）選前在陳煥瑛公園紀念碑前合影。（取自譚蓮娜推特）

11月選舉各地計票已大致塵埃落定，至截稿前，競選阿拉米達縣議員的前阿拉米達市華裔副市長譚蓮娜（Lena Tam）得票3萬9625票，得票率為52.05%；其對手屋崙副市長、不分區市議員卡普蘭（Rebecca Kaplan）得票3萬6499張，得票率47.95%。譚蓮娜以3126票的優勢，當選阿縣第三區縣議員，接替去年11月不幸去世，同為華裔女性的陳煥瑛。

譚蓮娜21日下午在電話中向本報記者表示，「晚間將有新一輪競選結果的更新，為清算阿縣最後2000多張選票後的結果，但因為我已經比卡普蘭領先3000多張選票，在卡普蘭也承認敗選之後，我決定宣布獲勝。」

譚蓮娜對亞裔社區在選舉中對向她提供的支持表示由衷感謝，也認為其成功接任縣議員，對亞裔社區在該縣擁有足夠代表性來說，至關重要。她透露，「該縣三分之一的人口為亞裔，其中很大一部分為華裔，所以我很感激他們（在選舉中）的參與，實際上幫助我擔任了這個角色。」譚蓮娜透露將在下月聖誕節前，在林肯公園於華埠居民見面。

譚蓮娜在其宣布獲勝的推文中寫道：「我很高興能擔任第三區縣議員並為您服務，我們正面臨公共安全、住房和無家可歸者的危機，需要強有力的領導才能解決。」她感謝選民和在競選期間義工們對她的支持，在1月就任後她將繼續徵求公眾意見。

今年6月，在阿縣第三區縣議員的選舉中，因沒有候選人達50%選票門檻，她和卡普蘭參加本次複選。暫時代理陳煥瑛位置的幕僚長布朗（Dave Brown）承諾不尋求連任，並兌現支持華裔女性參選者的承諾，為譚蓮娜背書。同時，在初選時，譚蓮娜還獲得屋崙市長薛麗比背書和阿縣第一區縣議員豪伯特（David Haubert）「雙推薦」。

與此同時，在東灣三谷地區的多位華裔候選人競爭也頗為激烈；參選布利桑頓（Pleasanton）第三區市議員劉亞洲（Joel Liu）排位第二，得票2180票，得票率33.31%。對手之一、競選連任的現市議員特斯塔（Julie Testa）仍排在為首位得票2811票，得票率42.95%，大概率將會成功連任。

都布林市第三區學委的角逐中，因意外去世的前學委崔仁京的丈夫郭佳霖（William Kuo）對決中國成都第一代移民吳劼（John Wu）。目前郭佳霖以大比分優勢在臉書專頁宣布獲勝，郭佳霖得1623票，得票率65.15%，吳劼得868票，得票率34.85%。

郭佳霖（左一）以大比分優勢在臉書專頁宣布獲勝並發出同支持者的合照。（取自郭佳霖臉...
郭佳霖（左一）以大比分優勢在臉書專頁宣布獲勝並發出同支持者的合照。（取自郭佳霖臉書）

華裔 亞裔 屋崙

上一則

失憶華翁走丟 華埠社安隊30分鐘尋回

下一則

推特解雇更多銷售部門員工 裁員率升至66%

熱門新聞

馬斯克取消遠距工作隔天，推特舊金山總部靜悄悄。（美聯社）

馬斯克取消推特遠距上班隔天 金山總部靜悄悄

2022-11-12 15:01
西貝爾的律師費根表示，西貝爾在溫斯坦審判中作證，為了倖存者尋求某種程度的正義，並作為改善女性生活的畢生工作一部分。圖為西貝爾檔案照片。(美聯社)

加州州長紐森妻 17年前遭淫魔溫斯坦性侵 淚流滿面作證

2022-11-15 00:22
王慶偉驟然離世，社區震驚。（取自臉書）

灣區資深媒體人王慶偉 採訪時猝逝

2022-11-16 21:31
加州新冠確診病例最近顯著增加，可能是新一波疫情的開始。（Getty Images）

新一波疫情來了？加州確診數暴增

2022-11-18 02:17
荷姆斯被判刑135個月，將被迫與兒子和未出世胎兒分開。圖為荷姆斯18日上午與家人一同步入聖荷西聯邦法院。（美聯社）

有孕荷姆斯獲刑135月 將與幼子分離 網：騙子該坐牢

2022-11-19 10:31
思科傳出將裁員4000多人的消息。（美聯社）

科技巨頭思科 將裁員4000人

2022-11-18 15:46

超人氣

更多 >
汪小菲扯小S夫妻「上海房好多P」 張蘭護子 「去台灣有命去沒命回」

汪小菲扯小S夫妻「上海房好多P」 張蘭護子 「去台灣有命去沒命回」
賀錦麗訪菲之際 南海傳爆破聲 中海警與菲海軍搶漂浮物

賀錦麗訪菲之際 南海傳爆破聲 中海警與菲海軍搶漂浮物
紐約華人地鐵遭仇恨攻擊 非裔青少年挑釁要求讓座 飆罵「亞洲豬」

紐約華人地鐵遭仇恨攻擊 非裔青少年挑釁要求讓座 飆罵「亞洲豬」
大S「溫情喊話」 汪小菲更火大要她閉嘴

大S「溫情喊話」 汪小菲更火大要她閉嘴
遭汪小菲微博連番攻擊 大S不忍了這麼說

遭汪小菲微博連番攻擊 大S不忍了這麼說