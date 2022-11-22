罷工遭受威脅 醫護人員投訴聖縣

縣醫院工人因計畫參加罷工而受到恐嚇和威脅。（圖片取自山谷醫師工會官網）

上個月，以山谷醫師工會（Valley Physician Group）為代表的縣級醫生威脅要在11月1日就停滯不前的工作契約和難以為繼的工作條件，進行為期四天的罷工 。聖他克拉拉縣和工會在10月28日達成待定協議後，罷工得以避免。

根據Becker's Hospital Review本月18日提供的訊息指出，一個旨在創造更加公正和人道的社會，保護和改善工人及其家人生活的非盈利組織SEIU Local 521（Service Employees International Union Local 521）已於10月31日向加州 公共就業 關係委員會提出投訴，稱醫院主管因計畫參加罷工，而受到非法的恐嚇和威脅，指控了聖他克拉拉谷醫療中心的高層採取反工會策略，並侵犯了工人參加由工會組織的罷工權利。加州公共僱員關係委員會正在就SEIU Local 521提出的投訴進行調查。

根據投訴，聖他克拉拉谷醫療中心首席執行官洛倫茲（Paul E. Lorenz）和首席醫療官阮（Phuong Nguyen）於10月25日致信工人，威脅不要參加罷工。信中指出，工人可能會因未能完成工作而被報告給州醫療委員會，這可能會導致他們的執照被吊銷。這封信還要求醫務人員在罷工期間，盡可能進入縣醫療機構繼續工作，並在醫生不工作的情況下，幫助他們的患者獲得醫療服務。

SEIU Local 521總裁威萊特（Mullissa Willette）表示，雖然聖他克拉拉和山谷醫師工會達成了避免罷工的協議，但聖縣這種行動壓制了需要被聽到的一線工作人員的聲音。鑑於聖他克拉拉谷醫療中心的人員配備危機，保護員工的發言權和採取一致行動的權利勢在必行。

山谷醫師工會表示，加州勞動法允許工會工人拒絕越過糾察線，這封信非法威脅醫護人員的行醫執照。工會要求該醫療中心領導停止威脅工會成員並張貼反工會通知。

聖縣行政長官史密斯（Jeff Smith）認為，「工會的說法是不正確的。我們強烈支持員工加入工會並呼籲採取工作行動的權利。但我們也將始終竭盡全力確保優質的患者護理。」

投訴前，縣醫生和醫護人員對聖他克拉拉縣醫院系統持續存在的工人短缺、設備過時和不屑一顧的領導發出了警告。初級保健醫生說，工作量增加和人員減少等多年的問題，使他們無法工作。沒有支持人員，他們必須在輪班後和休息日工作，以跟上進度。放射科等專家對不合標準的設備和數百名等待MRI和CT等基本掃描的患者積壓感到沮喪。其他工人說他們正在做兩到三個人的工作。

縣醫生說，新的工作契約已經解決了他們對工作量的一些擔憂。但對於其他醫療保健專業人員來說，醫院高層恐嚇員工並讓他們保持沉默的工作場所文化，並不是什麼新鮮事。由於害怕受到醫院管理部門的報復，許多人之前在匿名的情況下，與新聞機構交談過。