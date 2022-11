假消息氾濫 專家教你怎麼防

史丹福大學教育研究生院科學教育名譽教授奧斯本。(圖片取自學校官網)

氣候模型做出愈來愈精確和可怕的預測時,還有一部分人不相信氣候變化會在他們的有生之年發生。雖然韋伯太空望遠鏡能幫助人類看見宇宙,但仍有人不相信地球是圓的。儘管製藥公司繼續調整疫苗 以對抗新冠變體,但還有人認為這些疫苗實際上是為了給人類插入晶片而設計的。

史丹福大學教育 研究生院科學教育名譽教授奧斯本(Jonathan Osborne)和史丹福大學教育研究生院博士生皮門特爾(Daniel Pimentel)正在採取學術方法,來了解此類信念的起源,以及阻止這些信念的方法。他們在「科學雜誌」發表一篇新文章,認為科學教育的新方法,可以幫助社會預防各種形式的科學錯誤訊息。

為了推廣新的教育理念,奧斯本和皮門特爾在2022年發布了一本名為「錯誤訊息時代的科學教育」( Science Education in an Age of Misinformation)的書,探討了科學錯誤訊息帶來的威脅以及如何解決這些威脅。他們制定了讓學生準備好應對可疑說法的策略,包括修改課程、更好地準備和配備教師團隊,以及評估學生在這方面的能力。

奧斯本提醒,學生應該知道如何檢查來源的可靠性。這個任務通常從三個關鍵問題開始:誰提供了這些訊息?他們是如何知道的?以及他們的目的是什麼?評估消息來源通常比實際聲明更重要。如果消息來源經不起審查,那麼其他一切都不可信。為了防範可疑來源,學校必須教會學生如何瀏覽網路和解釋搜索結果。中小學應該有針對性地為學生提供網路技能培訓,以幫助學生了解如何搜尋詞彙,以獲得最可靠的結果,如何發現贊助內容,以及如何在海量結果中快速識別最可信的訊息。

奧斯本認為,抵禦錯誤訊息的影響,通常需要從年輕時抓起。這是由於成年人可能特別不願意放棄甚至質疑他們已接受的錯誤訊息,尤其是當這些信念與他們的政治或個人身份聯繫在一起時。

皮門特爾回憶起自己的大學教育,學生們被要求進行逐步的實驗室測試以複製預期的結果。他表示,這是根本性的缺陷,因為沒有人得到正確的結果,而且每個人都在擺弄數字。學生不應簡單地重複「正確」答案,而應了解為什麼實驗並不總是有效。學生應該準備好理解科學中不可避免出現的分歧,更好地理解科學的實際運作方式可以幫助人們將爭論和相互矛盾的證據納入背景。即使人們相信某個特定的消息來源,大家仍然需要具備識別合理的說法並忽視荒謬的說法的能力。這個教育的目標應該是培養「有能力的局外人」。