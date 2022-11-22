加州再撥款1860萬 打擊非法銷售菸草給未成年

加州透過撥款等方式，遏制向未成年人非法銷售香菸和菸草製品的行為。（取自Campaign for Tobacco-Free Kids官網）

州總檢察長邦塔（Rob Bonta）宣布，向41個地方政府機構，提供1860萬的州補助資金，以遏制向未成年人非法銷售香菸和菸草製品的行為。

此次撥款隸屬於加州 司法廳年度菸草補助計畫的一部分。撥款由第56號法案，即「加州保健、研究和預防菸草稅法」資助。自2017年以來，菸草補助計畫已透過競爭性申請程式，發放了約1.7億元的資金。

菸草使用是美國頭號可預防的殺手，造成的死亡人數比死於酒精、愛滋病、車禍、非法毒品、謀殺和自殺的人數總和還要多。僅在加州，目前有超過40萬名未滿18歲的兒童最終將因吸菸而過早死亡。

州司法廳表示，聯邦法律禁止零售商 向21歲以下的青少年出售菸草製品。然而，許多零售商無視這一法律，向未成年人銷售他們的產品，向兒童推銷有香味的菸草，甚至在沒有規定的年齡驗證的情況下進行非法線上銷售。

菸草補助計畫旨在通過支持地方合作夥伴，減少兒童對菸草產品的沉迷。該計畫向菸草零售商提供有關州和地方菸草法律的資訊和指導。調查和檢查零售商的許可證遵守情況；以及起訴和懲罰向21歲以下青少年銷售或推銷菸草製品的零售商，包括透過網路銷售。

邦塔表示，每天有成千上萬的年輕加州人將吸食他們的第一支香菸。菸草製造商和零售商負有很大的責任，他們往往直接鼓勵其產品的未成年人市場不斷增長。加州司法廳的菸草補助計畫提供了關鍵的資金，以防止這些非法銷售，並減少社區中青少年菸草的使用。

加州對菸草產品限制不少。州議會2020年8月通過SB 793法律，州長紐森簽署，禁止商店或自動販賣機零售加味菸草產品，包括電子菸、香菸、口嚼菸草、菸草增味劑等，違規商家將被罰款。

但該法案當時並未實施，因為有請願要求對法律進行公投 ，並順利通過門檻放上今年11月選票，由加州選民公投決定是否實施。若對31號提案投贊成票，同意准許該法律生效；投反對票則否決該法律，該法律無法實施。該提案議63.7%的得票率通過。