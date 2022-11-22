加州第三季房貸數量同比大降63% 華人區重挫

加州房貸數量大降63% 。（取材自加州住房廳）

根據房產數據公司ATTOM17日公布的三季度房貸趨勢報告，加州 19個大都會地區的房屋抵押貸款 數量與去年同期相比驟降63%，成為有紀錄以來年度跌幅最大的一次，這比2008年房產泡沫之後的任何一次跌幅都要更嚴重。

加州三季度房貸量漲/跌幅度同比數據。（記者趙健/製表）

ATTOM三季度的報告指出，過去12個月，30年期固定抵押貸款利率 從3.1%躍升至6.9%，上月底至本月初甚至幾度破7%，這是自2002年以來第二次達到如此高的水平。在當前高利率的環境下，買家的借款能力在一年內被削弱35%，這比1980年的最高紀錄33%還要高，造成當時異常的原因是由於那時通膨水平從10.5%飆升至16.3%。

高利率環境下，房屋買家的借款能力被大大削弱，導致三季度的房屋抵押貸款數量與去年同期相比下降63%，重貸款數量同期減少82%。但房屋淨值貸款數量（Home Equity Loan）增長74%。房屋淨值貸款數量的增加，主要是因為這種以房屋淨值貸款的方式，能夠在避開當下高貸款利率的情況下獲得貸款。

這個現象不只加州，全國數據具有同樣的特點。除加州大都市地區外，全美第三季度的住房抵押貸款共計180萬筆，與去年同期相比下降44%，同樣是有紀錄以來的最大降幅。同時，重貸數量減少66%。房屋淨值貸款數量則增長45%。

ATTOM市場情報副總裁Rick Sharga說：「本季度的貸款發放數字並不令人意外，因為抵押貸款利率史無前例的飆升打擊了房屋購買力和重貸市場。由於接近7%的抵押貸款利率以及更高的房價，潛在的購房者已經被擠出市場。再融資活動可能會繼續下降，這是因為大多數屋主的貸款利率低於4%。」

與此同時，銀行等借款機構對於房貸申請的收緊也是造成這一情況的重要原因。佳信貸款總裁劉艷秋（Donna Chao）表示，近月來銀行對貸款申請的審批趨於保守，受大環境影響，近期華人區貸款數量申請下降60%，重貸數量下降80%。

對於未來貸款趨勢的分析，房貸銀行家協會（Mortgage Bankers Association）的行業分析副總裁Marina Walsh指出，「未來幾個季度的拖欠率可能會從創紀錄的低點上升，因為失業率預計會上升。」近幾個月來，Meta、Twitter 、Microsoft、Google等科技公司都紛紛開始裁員。