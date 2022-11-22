我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

印尼震災162死：兒童罹難、萬人流離失所的鄉村困境

臭罵大S全家變流量密碼？張蘭、汪小菲母子一夕賺翻

加州第三季房貸數量同比大降63% 華人區重挫

記者趙健／綜合報導
加州房貸數量大降63% 。（取材自加州住房廳）
加州房貸數量大降63% 。（取材自加州住房廳）

根據房產數據公司ATTOM17日公布的三季度房貸趨勢報告，加州19個大都會地區的房屋抵押貸款數量與去年同期相比驟降63%，成為有紀錄以來年度跌幅最大的一次，這比2008年房產泡沫之後的任何一次跌幅都要更嚴重。

加州三季度房貸量漲/跌幅度同比數據。（記者趙健/製表）
加州三季度房貸量漲/跌幅度同比數據。（記者趙健/製表）

ATTOM三季度的報告指出，過去12個月，30年期固定抵押貸款利率從3.1%躍升至6.9%，上月底至本月初甚至幾度破7%，這是自2002年以來第二次達到如此高的水平。在當前高利率的環境下，買家的借款能力在一年內被削弱35%，這比1980年的最高紀錄33%還要高，造成當時異常的原因是由於那時通膨水平從10.5%飆升至16.3%。

高利率環境下，房屋買家的借款能力被大大削弱，導致三季度的房屋抵押貸款數量與去年同期相比下降63%，重貸款數量同期減少82%。但房屋淨值貸款數量（Home Equity Loan）增長74%。房屋淨值貸款數量的增加，主要是因為這種以房屋淨值貸款的方式，能夠在避開當下高貸款利率的情況下獲得貸款。

這個現象不只加州，全國數據具有同樣的特點。除加州大都市地區外，全美第三季度的住房抵押貸款共計180萬筆，與去年同期相比下降44%，同樣是有紀錄以來的最大降幅。同時，重貸數量減少66%。房屋淨值貸款數量則增長45%。

ATTOM市場情報副總裁Rick Sharga說：「本季度的貸款發放數字並不令人意外，因為抵押貸款利率史無前例的飆升打擊了房屋購買力和重貸市場。由於接近7%的抵押貸款利率以及更高的房價，潛在的購房者已經被擠出市場。再融資活動可能會繼續下降，這是因為大多數屋主的貸款利率低於4%。」

與此同時，銀行等借款機構對於房貸申請的收緊也是造成這一情況的重要原因。佳信貸款總裁劉艷秋（Donna Chao）表示，近月來銀行對貸款申請的審批趨於保守，受大環境影響，近期華人區貸款數量申請下降60%，重貸數量下降80%。

對於未來貸款趨勢的分析，房貸銀行家協會（Mortgage Bankers Association）的行業分析副總裁Marina Walsh指出，「未來幾個季度的拖欠率可能會從創紀錄的低點上升，因為失業率預計會上升。」近幾個月來，Meta、Twitter 、Microsoft、Google等科技公司都紛紛開始裁員。

另外，南加房貸經紀Jeff Lazerson說，「如今抵押貸款的業務幾乎停止了，這比大蕭條時期的抵押貸款的崩潰要糟糕得多。今年我解雇了三分之二的員工，許多抵押貸款專業人士和許多房地產經紀人都在削減開支。」

2021-2022固定抵押貸款利率走勢。（記者趙健/製表）
2021-2022固定抵押貸款利率走勢。（記者趙健/製表）

貸款 利率 加州

上一則

盛桃翻盤成功 關麗珍後屋崙又一位亞裔女市長

下一則

馬斯克改造推特 會成功嗎？

熱門新聞

馬斯克取消遠距工作隔天，推特舊金山總部靜悄悄。（美聯社）

馬斯克取消推特遠距上班隔天 金山總部靜悄悄

2022-11-12 15:01
西貝爾的律師費根表示，西貝爾在溫斯坦審判中作證，為了倖存者尋求某種程度的正義，並作為改善女性生活的畢生工作一部分。圖為西貝爾檔案照片。(美聯社)

加州州長紐森妻 17年前遭淫魔溫斯坦性侵 淚流滿面作證

2022-11-15 00:22
王慶偉驟然離世，社區震驚。（取自臉書）

灣區資深媒體人王慶偉 採訪時猝逝

2022-11-16 21:31
加州新冠確診病例最近顯著增加，可能是新一波疫情的開始。（Getty Images）

新一波疫情來了？加州確診數暴增

2022-11-18 02:17
荷姆斯被判刑135個月，將被迫與兒子和未出世胎兒分開。圖為荷姆斯18日上午與家人一同步入聖荷西聯邦法院。（美聯社）

有孕荷姆斯獲刑135月 將與幼子分離 網：騙子該坐牢

2022-11-19 10:31
思科傳出將裁員4000多人的消息。（美聯社）

科技巨頭思科 將裁員4000人

2022-11-18 15:46

超人氣

更多 >
汪小菲扯小S夫妻「上海房好多P」 張蘭護子 「去台灣有命去沒命回」

汪小菲扯小S夫妻「上海房好多P」 張蘭護子 「去台灣有命去沒命回」
賀錦麗訪菲之際 南海傳爆破聲 中海警與菲海軍搶漂浮物

賀錦麗訪菲之際 南海傳爆破聲 中海警與菲海軍搶漂浮物
紐約華人地鐵遭仇恨攻擊 非裔青少年挑釁要求讓座 飆罵「亞洲豬」

紐約華人地鐵遭仇恨攻擊 非裔青少年挑釁要求讓座 飆罵「亞洲豬」
大S「溫情喊話」 汪小菲更火大要她閉嘴

大S「溫情喊話」 汪小菲更火大要她閉嘴
遭汪小菲微博連番攻擊 大S不忍了這麼說

遭汪小菲微博連番攻擊 大S不忍了這麼說