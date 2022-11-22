被控謀殺未遂 前格鬥冠軍委拉斯奎茲出庭不認罪

前格鬥冠軍委拉斯奎茲獲保釋後，16日首次出庭應訊。（美聯社）

被控對一名男子進行報復性槍擊的前終極格鬥冠軍賽（UFC）冠軍委拉斯奎茲（Cain Velasquez）21日首次出庭應訊。

和一般應訊者由監獄 被送到法院不同，委拉斯奎茲21日是從大樓外走入法院，因為他在11月8日初步審查結束時獲得了高等法院法官的保釋批准。委拉斯奎茲對謀殺未遂、襲擊他人、持有武器等重罪罪名一概不認罪。

委拉斯奎茲被控對44歲的小古拉特（Harry Goularte Jr.）和其母親派翠西亞（Patricia Goularte）及繼父班德（Paul Bender）開槍。根據報導，派翠西亞和班德2月28日開車載小古拉特從莫甘山（Morgan Hill）前往聖荷西 一個縣府辦公室裝設腳踝監視器，途中遇到委拉斯奎茲對他們開槍，班德在瘋狂的汽車 追逐中受了傷。

小古拉特三天前出庭應訊，罪名是猥褻一名兒童。根據法院文件，小古拉特被控在其母親聖馬汀住家經營的托兒所內性虐待委拉斯奎茲的兒子。小古拉特出庭後已獲保釋。

委拉斯奎茲21日在律師梭薩（Edward Sousa）陪同下出庭，法官西谷（Daniel Nishigaya）要求委拉斯奎茲必須在12月28日重回法院。梭薩表示，他正在為委拉斯奎茲準備一次特別出庭，目前不清楚他的法律團體是否會有所改變。截至目前，這起案件一直是由知名律師傑拉格斯（Mark Geragos）負責辯護。

委拉斯奎茲在法庭上請求法官，允許他在12月初飛往外州參加格鬥賽宣傳活動。梭薩表示，委拉斯奎茲的保釋條件允許他可出差工作。這場12月3日的活動是由Lucha Libre AAA Worldwide在亞利桑那州立大學所舉辦。

西谷將這項請求發送給批准委拉斯奎茲保釋的法官波卡內格拉（Arthur Bocanegra）。波卡內格拉表示，他傾向批准這躺旅行，但會先聽取審前服務部門關於委拉斯奎茲戴著腳踝監視器旅行和比賽的意見。

波卡內格拉坦承，檢方反對他批准委拉斯奎茲的旅行，但他重申他11月8日在聲明中所說，他相信委拉斯奎茲不會危及自己與家人在一起的權利。

波卡內格拉說：「我仍然相信他沒有逃跑風險。我沒有收到會引起法院疑慮的訊息，也不相信他會對亞利桑那州的民眾構成威脅。」