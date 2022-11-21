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李卡多發文宣傳快建過渡住房 籲別稱「迷你房屋」

記者陳爍嘉／聖荷西報導
李卡多在參觀快建過渡性住房社區。（市府供圖）
李卡多在參觀快建過渡性住房社區。（市府供圖）

聖荷西市現任市長李卡多（Sam Liccardo）與PATH（一個旨在幫助遊民的組織）的區域總監桑多瓦爾（Laura Sandoval）通過聖荷西信使報（San Jose Mercury News）共同發表文章，請求公眾理解每個與無家可歸者作鬥爭的大城市只能指出一系列不完美的解決方案，但是通過學習、創新和迭代，這些解決方案可以得到改進。

文章認為，頭條新聞和社交媒體上關於遊民危機的公開討論常常陷入「失敗心態」，而忽視了實際有效的解決方案。聖荷西並沒有建造任何新的「迷你房屋」。市議會近幾年來沒有批准建造迷你房屋（定義為小型獨立結構，如棚屋或板式房屋，沒有浴室和基本公用設施）。城市正在學習和進步，但還將繼續使用已存在的迷你房屋資源，直到我們建造更多的替代品。人們可能會對昨天的解決方案的報告，而不是今天的。

李卡多和桑多瓦爾在文中傳達了他們對聖荷西信使報經常使用「迷你房屋」一詞的不滿：「該報將屋崙沒有暖氣的棚屋與南聖荷西的快建過渡性住房混為一談，最後得出『迷你房屋讓大多數參與者失望』的結論」。

雖然聖荷西市必須繼續建造傳統的永久性住房，但在灣區，建造這些永久住房通常需要五年時間才能建成，並且每個住房單元大約需要耗資80萬元。自2016年聖他克拉拉縣債券（A提案）通過以來的六年裡，只有711個住房單位竣工。

在新冠大流行的最初幾周，聖荷西市採用了一種看起來大不相同但效果更好的方法，在幾個月而不是幾年內以不到五分之一的成本建造快建過渡住房社區，以緩解遊民危機帶來的壓力。這些快建住宅它們為居民提供私人臥室和浴室、便利設施和安全通道——所有這些都是說服不願離開街道的無家可歸者所必需的。與迷你房屋不同的是，它們結構堅固，可以被使用幾十年。居民可以在這種快速建造的過渡住房社區中停留一年或更長時間。聖荷西市已承諾在2022年底之前開發或建造1000個快建住房單元。

李卡多和桑多瓦爾文中介紹，埃文斯巷和聖荷西市另外兩個快建社區在運營不到兩年的時間裡，已經為大約700名無家可歸的居民提供了過渡性住房。那些已經搬離了過渡性住房社區的居民中，有80%的人不再是遊民，有一半的人已經住進了永久房屋。也有許多居民過渡到養老院、寄養家庭、住院戒毒治療或其他更合適的安置處。過渡性快建住房社區建設是一項挽救生命的干預措施，是無家可歸的居民獲得安置的地方。

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