舊金山「華商杯」青少年兒童書畫大賽 36人獲獎

第二屆舊金山「華商杯」青少年兒童書畫大賽獲獎學生。（受訪者供圖）

由美國華商總會主辦的，第二屆舊金山 「華商杯」青少年兒童書畫大賽頒獎典禮，20日在舊金山華埠 文化媒體合作社舉行。

本次大賽共計收到書畫作品共216份，經書畫名家評定，榮獲一二三等獎少兒書法 9人、繪畫9人；青年書法9人、繪畫9人，共36人。其餘參賽作品均為入展獎。

出席頒獎典禮的家長與嘉賓們。（記者李怡/攝影）

美國華商總會會長孫志雄表示，為了弘揚中國傳統文化，書畫大賽籌備了兩個多月。經專家監賞，第二屆比第一屆的作品數量多，書畫水平得到很大提高，感謝這次活動熱心贊助的團體和個人，同時感謝中文學校的校長、老師對鼓勵青少年兒童全面發展和傳承、弘揚中華文化的重視，以及家長們的大力支持。

美國華商總會會長孫志雄現場講話。（記者李怡/攝影）

出席頒獎典禮的來賓有舊金山市中文學校聯合會會長徐世強、駐美中華總會館劉榮浩通事、寧陽總會館黃中華主席、三邑總會館關家澄主席、陽和總會館馬金權秘書、曹樹堃文化傳承基金會曹樹堃會長、西貢漁港總裁董毅、華商總會會長孫志雄、孫誌中常務副會長，及其他到場的華商副會長、華商理事職員和評審等。

出席頒獎典禮的家長與嘉賓們。（記者李怡╱攝影）

繪畫比賽一等獎獲得者，來自中華中學校學生梅鈺彤表示，感謝華商總會為青少年提供展示才藝的平台，讓青少年可以施展才華，同時感謝指導老師和父母的支持。她鼓勵同齡人說：「努力不一定成功，但放棄一定失敗。」做事應勤學苦練，持之以恆，學好文化課的同時，也不放棄追求書畫才藝的夢想。