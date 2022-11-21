舊金山跨宗教冬季庇護所 恢復運營

舊金山遊民頗多。多個組織決定恢復跨宗教冬季庇護所計畫，希望在不同宗教團體的參與下，在冬季為遊民提供庇護和膳食。（記者劉先進／攝影）

舊金山 市長布里德、遊民 和支持性住房部（HSH）、舊金山跨宗教委員會（SFIC）和聖公會社區服務部（ECS）宣布恢復跨宗教冬季庇護 所計畫，希望在不同宗教團體的參與下，在冬季為遊民提供庇護和膳食。

跨宗教冬季庇護所專案是一個季節性的、只在夜間（下午6時至早上7時）運營的集中庇護所，由舊金山跨宗教委員會（SFIC）聖公會社區服務部（ECS）和遊民和支持性住房部合作運營。計畫在Canon Kip老年中心、聖瑪麗大教堂、聖馬克路德會和第一統一世界主義教堂之間輪流進行。庇護床位的安置，將採取先到先得的自我推薦方式。

舊金山跨宗教委員會舉辦庇護所計畫有34年。計畫在21日（周一）正式開放，並運營至2023年3月26日，視每個地點的空間而定，每晚將增加30至80個庇護床位。今年，庇護所將在五個不同的地點之間輪換，每個地點由一個不同的信仰社區代表。在計畫期間，每天都將提供晚餐和早餐。所有地點將歡迎所有人，要求遊民年齡在18歲以上，有家庭和無人陪伴的未成年人不被接納。主辦方鼓勵他們尋找其他的庇護所選擇。

布里德說，舊金山在處理遊民問題進展上讓人自豪，但任重而道遠。希望為有需要的人創造數千個新的安置住房。「冬季對生活在街頭的人來說是困難的，市政府有責任確保提供安全和溫暖的住所選擇。我要感謝夥伴宗教組織，為有需要的人提供了一個歡迎和關懷的空間，特別是在假日季節。」

跨宗教委員會執行主任帕帕斯（Michael Pappas）說，隨著冬季惡劣天氣的到來，有更多人關心把街道當成容身之地。「關心他們是我們市800個信仰團體和宗教機構的道德承諾，進入計畫實施第34年，我們將接近疫情前的能力，有50多個宗教附屬實體在主辦地點提供膳食。此外，本季的庇護所還有個特色，為大家提供接種疫苗」。

舊金山每天晚上為整個社區超過1萬5000名遊民提供庇護和住房。2022年7月，在Nob Hill和SOMA社區開設了430個新的庇護所床位。此外，在疫情期間，因保持社交距離而關閉的592個庇護所床位，已重新開放。