普萊斯逆轉 當選阿縣地檢長 盼帶來司法改革

進步派候選人、民權律師普萊斯，宣布當選阿縣地檢長。（取自普萊斯競選官網）

阿拉米達縣地檢長競選上周塵埃落定。此前得票落後約一周的進步派候選人、民權律師普萊斯（Pamela Price）成功逆轉，得票22萬7438票，得票率53.11%。有豐富司法經驗、獲得不少華人支持的阿縣首席助理地檢官威利（Terry Wiley），得票20萬795票，得票率46.89%。普萊斯在推特上宣布勝選，並表示，有機會將司法改革帶到阿拉米達縣。全國有大量進步的檢察官 在受害者、家庭和社區的生活中發揮著真正的作用。「我們可以為阿縣建立一個具有問責制、透明度和公平的系統。」

11月8日晚開票 以來，威利在一周時間內領先約5000票。這讓個不少支持威利的華埠居民認為，他穩操勝券。但14日的開票結果顯示，雙方票數差距減小到1900票，15日下午，普萊斯票數反超，領先2035票。截至21日下午6時許，她領先2萬6643票。但威利還未承認敗選。

普萊斯發推特說，當晚（18日）的選票數字確認她勝選，感謝競選經理、新聞主管、整個競選團隊、每一位志願者以及為成功做出貢獻的所有人。「我們知道這次選舉將成為阿拉米達縣歷史上的一個感嘆號。地檢長辦公室是座高塔，由任命和未受挑戰的地檢官組成。」

普萊斯說，在過去的十年中，地檢長辦公室阻礙了由加州 立法機構開創的並由阿拉米達縣選民認可的進步改革。「這場競選從來都不涉及我個人或我在歷史上的地位。從教育法修正案第九條（Title IX）到最高法院，再到改革加州懲教署，我一生的工作已經產生了巨大的影響。我們有機會將司法改革帶到阿拉米達縣。全國有大量進步的檢察官在受害者、家庭和社區的生活中發揮著真正的作用。我知道，我們可以為阿縣建立一個具有問責制、透明度和公平的系統。」

普萊斯表示，這場競選一直是為了給阿拉米達縣創造真正的正義，「我們為更安全的阿拉米達縣創造正義與同情的訊息，已經引起選民的共鳴。幾乎每個人都同意，司法系統已經壞損。我所領導的地檢長辦公室，將開始一個變革的時代，最終將使我們更強大和更安全。雖然對手還沒有認輸，但我期待著與現任地檢長歐瑪麗（Nancy O'Malley）的平穩交接過渡。」

普萊斯表示，她對組建的團隊感到興奮，以確保過渡期的順利和積極措施。「有許多複雜的變化需要發生，但不會很快。我們將在未來幾天發布一份更大的聲明，並在12月發布關於過渡團隊的細節。」