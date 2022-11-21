普萊斯逆轉 當選阿縣地檢長 盼帶來司法改革
阿拉米達縣地檢長競選上周塵埃落定。此前得票落後約一周的進步派候選人、民權律師普萊斯（Pamela Price）成功逆轉，得票22萬7438票，得票率53.11%。有豐富司法經驗、獲得不少華人支持的阿縣首席助理地檢官威利（Terry Wiley），得票20萬795票，得票率46.89%。普萊斯在推特上宣布勝選，並表示，有機會將司法改革帶到阿拉米達縣。全國有大量進步的檢察官在受害者、家庭和社區的生活中發揮著真正的作用。「我們可以為阿縣建立一個具有問責制、透明度和公平的系統。」
11月8日晚開票以來，威利在一周時間內領先約5000票。這讓個不少支持威利的華埠居民認為，他穩操勝券。但14日的開票結果顯示，雙方票數差距減小到1900票，15日下午，普萊斯票數反超，領先2035票。截至21日下午6時許，她領先2萬6643票。但威利還未承認敗選。
普萊斯發推特說，當晚（18日）的選票數字確認她勝選，感謝競選經理、新聞主管、整個競選團隊、每一位志願者以及為成功做出貢獻的所有人。「我們知道這次選舉將成為阿拉米達縣歷史上的一個感嘆號。地檢長辦公室是座高塔，由任命和未受挑戰的地檢官組成。」
普萊斯說，在過去的十年中，地檢長辦公室阻礙了由加州立法機構開創的並由阿拉米達縣選民認可的進步改革。「這場競選從來都不涉及我個人或我在歷史上的地位。從教育法修正案第九條（Title IX）到最高法院，再到改革加州懲教署，我一生的工作已經產生了巨大的影響。我們有機會將司法改革帶到阿拉米達縣。全國有大量進步的檢察官在受害者、家庭和社區的生活中發揮著真正的作用。我知道，我們可以為阿縣建立一個具有問責制、透明度和公平的系統。」
普萊斯表示，這場競選一直是為了給阿拉米達縣創造真正的正義，「我們為更安全的阿拉米達縣創造正義與同情的訊息，已經引起選民的共鳴。幾乎每個人都同意，司法系統已經壞損。我所領導的地檢長辦公室，將開始一個變革的時代，最終將使我們更強大和更安全。雖然對手還沒有認輸，但我期待著與現任地檢長歐瑪麗（Nancy O'Malley）的平穩交接過渡。」
普萊斯表示，她對組建的團隊感到興奮，以確保過渡期的順利和積極措施。「有許多複雜的變化需要發生，但不會很快。我們將在未來幾天發布一份更大的聲明，並在12月發布關於過渡團隊的細節。」
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