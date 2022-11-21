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馬漢當選聖荷西市長 專家：因他處理遊民問題有方

編譯組／聖荷西20日電
觀察家指出，選戰期間，馬漢陣營深入攻擊聖荷西遊民問題，查維茲陣營只能招架。(本報檔案照)
觀察家指出，選戰期間，馬漢陣營深入攻擊聖荷西遊民問題，查維茲陣營只能招架。(本報檔案照)

聖荷西這次市長選舉選情激烈，開票後一個多星期計票結果，候選人馬漢(Matt Mahan)得票率51.26%，對手查維茲(Cindy Chavez)得票率48.74%。查維茲已於16日承認落選，馬漢贏得聖荷西市長寶座。

查維茲聲勢雄厚，籌款基金高達500萬元，從政閱歷豐富、南灣地區知名度高，仍敵不過獨立政治委員會所支持的馬漢。

馬漢得到前聖荷西市長麥克恩利(Tom McEnery)與李卡多(Sam Liccardo)支持，其獨立政治委員會選戰籌款基金為300萬元，遠遜查維茲所籌款額，且查維茲得到聖荷西多位市議員支持，也取得工會與商界重要人士支持，包括前矽谷領導人集團執行長瓜迪諾(Carl Guardino)49人隊領導，然仍不敵馬漢。

馬漢兩年前當選代表聖荷西第十選區市議員前，曾擔任過學校教師與社交媒體執行經理。觀察家指出，選戰期間，馬漢陣營深入攻擊聖荷西遊民問題，查維茲陣營只能招架，沒有機會採取主動攻擊。許多聖荷西居民認為，聖荷西遊民問題日趨嚴重，查維茲無法提出清楚可行的對策。

聖荷西北區鄰里公會代表伯格(Ed Berger)指出，馬漢清楚民情，經常與民眾面對面溝通；相對而言，查維茲選戰陣營慣於運用雄厚經費，展開廣告宣傳。

前聖荷西市議員，聖荷西Willow Glen鄰里公會理事奧里維里歐(Pierluigi Oliverio)指出，馬漢贏得勝利，主因在於選民聽得進去其處理遊民對策，聖荷西遊民與垃圾問題嚴重，對居民生活品質威脅甚巨。奧里維里歐在這次市長選戰中，保持中立。

然而反對馬漢選民大有人在。聖荷西民權與司法正義倡導集團Silicon Valley De-Bug創辦人賈亞迪夫(Raj Jayadev)認為，馬漢選戰陣營宣傳措辭將貧民惡魔化，他對許多選民支持馬漢大表訝異。他說，馬漢甚至將窮人、有色族裔罪惡化，指出這些族群是公安公敵。聖荷西遊民問題非常嚴重，他對聖荷西採取監禁與警察查禁等重手法來解決遊民問題的前景，表示關切。

許多馬漢聖荷西議會同事支持查維茲，馬漢當選市長後，如何解除與同事之間的隔閡將是一大挑戰。聖荷西選民已通過於總統選舉年進行市長選舉，因此馬漢將於兩年之後，再度面臨市長選舉考驗。

聖荷西 遊民 警察

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