華埠白蘭站首班地鐵試營運 十多年等待終兌現

耗資19億5000萬元、令華埠社區期盼已久的地鐵T線路，正式面向公眾試運營。（記者王子涵/攝影）

19日清晨，舊金山 中央地鐵延長線的首班列車，緩緩從華埠 ─白蘭站（Chinatown-Rose Pak）駛出。在經過妙蓮仙館法師的祈福後，這條耗資19億5000萬元、令華埠社區期盼數十年的地鐵線路，正式展開試運營。車廂內，擠滿了前來搶先體驗的乘客、過去30年來為了爭取修建華埠地鐵站 全力奔走呼號的華埠社區領袖、以及支持和推動此一計畫的各級民選官員。

地鐵列車駛出華埠白蘭地鐵站。（記者王子涵/攝影）

妙蓮仙舘創辦人高煌法師舉行「開光祈福儀式」。（記者王子涵/攝影）

6時30分，妙蓮仙館創辦人高煌法師舉行「開光祈福儀式」，舊金山市交通局局長譚姆林（Jeff Tumlin）及華協中心行政主任楊重賢也一同進入車站祈福。

勃朗（右起）、佩斯金、邱信福、丁右立和譚姆林登上首班列車。（記者王子涵/攝影）

耗資19億5000萬元、令華埠社區期盼已久的地鐵線路正式面向公眾試運營。（記者王子涵/攝影）

白蘭貢獻絕不可被忘記

7時，包括前舊金山市長、現任白蘭基金會主席勃朗（Willie L.Brown Jr）、州眾議員丁右立（Phil Ting）、州參議員威善高（Scott Wiener）在內的30多位官員及社區領袖，來到站台二層，舉行慶祝前綵儀式。

勃朗說：「白蘭（Rose Pak）的貢獻絕不應被人忘記。在她去世後，人們沿著她指引的方向緩慢但堅定地前進。」勃朗表示，他真希望地鐵項目能夠白蘭在世時完成，讓她能親眼看到。

耗資19億5000萬元、令華埠社區期盼已久的地鐵線路正式面向公眾試運營。（記者王子涵/攝影）

州參議員威善高（Scott Wiener）。（記者王子涵/攝影）

T線路連接華埠、灣景區

威善高致詞祝賀華埠社區，他說，地鐵站將改變社區面貌，讓華埠更加融入整座城市。「居民與小商業都將因此獲益，尤其是經歷過去兩年半的掙扎後。」威善高說，「T線路將華埠與灣景區（Bayview）這兩個多元化的社區相連，將永遠地改變這座城市。」

丁右立表示，中央地鐵將大量的遊客送進華埠，將會帶動經濟快速復甦，這體現政府做出正確投資的重要性。延長中央地鐵線路的想法起始於1989年，當年發生的洛馬普里塔地震將Embarcadero高速路摧毀，切斷了華埠與城市的聯繫。隨後，在歷屆政府及社區領袖的倡議下，延長線路於2011年開工。

華埠中央地鐵站入口。（記者王子涵/攝影）

訂農曆新年前完全開放

目前地鐵站仍處於試運行階段，包括網路信號天線、電梯等仍在做最後的安裝和調試，交通局預計將在農曆新年之前完全開放。

市府律師邱信福。（記者王子涵/攝影）

市府律師邱信福回憶說，20年前地鐵項目仍處於社區倡議階段，他與牧師方小龍都認為地鐵能夠在幾年內建成，他們曾在市府門前發放數千張傳單，對項目的進度十分有信心，但很快便意識到，有太多困難需要克服。

裴洛西兒子小保羅·裴洛西。（記者王子涵/攝影）

邱信福首先感謝市府律師辦公室的律師，付出無數時間從法律層面上推進建設。其次，他感謝即將卸任的眾議長裴洛西（Nancy Pelosi）。「每當我們有數百萬元的資金缺口時，我們只會向一個人求助，裴洛西幫助我們達成最終的目標。」裴洛西兒子小保羅裴洛西（Paul Pelosi Jr. ）也到場表達祝賀。邱信福最後也表達對白蘭不懈地倡議和領導的感謝。

市議員佩斯金說，偉大的事情值得等待。（記者王子涵/攝影）

「偉大的事情值得等待」

市議員佩斯金表示，中央地鐵最初的規畫，並不經過華埠中心，為此白蘭發動所有人重新修改計畫，才將地鐵站移至市德頓街。修建期間，受到影響的租客及小商業都被妥善地安置。「偉大的事情值得等待。」佩斯金說：「最應該感謝的是社區，在這裡生活的人們受到施工影響最大，他們忍受等待了一個世紀，我們懷有歉意。」

舊金山警長史考特（Bill Scout）與消防局長尼克森（Jeanine Nicholson）承諾，將保障地鐵站消防及公共安全。（記者王子涵/攝影）

舊金山警長史考特（Bill Scout）與消防局長尼克森（Jeanine Nicholson）承諾，將保障地鐵站消防及公共安全。中央警局副警長法默（Douglas Farmer）向本報解釋說，地鐵站內裝有多處攝像頭，可有效防止發生如性騷擾、種族歧視等犯罪。另外底層設有獨立的警察站，需要幫助的乘客能夠及時找到警員求助。車站附近將由中央警局巡邏警員保護，確保華埠居民可以安全使用公共交通。

交通局長譚姆林特意身穿印有舊金山地鐵線路圖的西裝。（記者王子涵/攝影）

交通局長譚姆林特意身穿印有舊金山地鐵線路圖的西裝，他指著位於「肩部」的華埠─白蘭站表示，到達中半島捷運（Bart）的時間節省了15分鐘，前往米慎區工作的人們也只需15到20分鐘。

柔功門擺出最隆重的陣仗，三條龍九只獅在大廳中嬉戲。（記者王子涵/攝影）

柔功門擺出最隆重的陣仗，三條龍九只獅在大廳中嬉戲。（記者王子涵/攝影）

乘客手機紀念歷史性時刻

19日，首班列車準時從華埠─白蘭站出發，乘客紛紛拿出手機紀念這一歷史性的時刻。返回車站後，柔功門擺出最隆重的陣仗，三條龍九隻獅子在大廳中嬉戲，並與觀眾親切互動。站外還鳴放炮竹，將慶祝氣氛提升到頂點。

柔功門擺出最隆重的陣仗，三條龍九只獅在大廳中嬉戲。（記者王子涵/攝影）

市議員司嘉怡。（記者王子涵/攝影）

市議員安世輝。（記者王子涵/攝影）

華協中心行政主任楊重賢。（記者王子涵/攝影）

出席慶祝活動的，還有市議員司嘉怡、孟達文、安世輝、副警長拉薩、指揮官葉培恩、分局長法默、捷運董事李正元、警察委員余健全、社區住客聯會主席梁榮浩、中華總商會會長劉運方、寧陽總會館主席黃中華等。