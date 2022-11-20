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曾是監獄最年輕的囚犯…鄭小飛紀錄片 看見移民韌性

記者張曼琳／舊金山報導
鄭小飛16歲時進入刑事司法系統，對英語和美國司法系統的了解有限，18歲時被轉移到聖昆廷州立監獄。（記者張曼琳／截屏）
鄭小飛16歲時進入刑事司法系統，對英語和美國司法系統的了解有限，18歲時被轉移到聖昆廷州立監獄。（記者張曼琳／截屏）

新呼吸基金會創始人鄭小飛（Eddy Zheng）16歲時被捕，成年後因綁架和搶劫罪受審，在監獄服刑20多年。華裔導演王美德（Ben Wang）以鄭小飛的真實經歷，拍攝了名為「呼吸中：鄭小飛的故事（Breathin' The Eddy Zheng Story)」的紀錄片，近距離描繪鄭小飛的遭遇和經歷，從他作為囚犯、移民、兒子和社會活動家的多樣身分，述說他的這一段通往自由、康復和救贖的旅程。

「呼吸中：鄭小飛的故事」電影海報。（取自影片官網網站）
「呼吸中：鄭小飛的故事」電影海報。（取自影片官網網站）

「呼吸中：鄭小飛的故事」19日在舊金山Clarion表演藝術中心首映。影片簡介中寫道：「（該片）講述一名中國移民的故事，他是聖昆汀州立監獄（San Quentin State Prison）最年輕的囚犯，後來成為在監獄改革和預防青少年暴力方面最受認可的領導人之一。」

簡介寫道，鄭小飛16歲進入刑事司法系統，對英語和美國司法系統的了解有限。他在加州少年司法局管理下的加州青年管理局（CYA）度過一段時間後，18歲時被轉移到聖昆汀州立監獄。在獄中，鄭小飛學習了英語，獲得大學學位並發表詩歌，成為全國公認的監獄改革和預防青年暴力問題的活動家和領袖。

影片中詳細講述他在監獄中度過的將近20年的時間。（記者張曼琳／截屏）
影片中詳細講述他在監獄中度過的將近20年的時間。（記者張曼琳／截屏）

紀錄片講述了鄭小飛作為監獄大學課程中種族研究的倡導者，被單獨監禁了11個月，但他從未放棄與系統性的不公作鬥爭。紀錄片介紹了他在監獄中度過將近20年，對其身心造成的傷害，以及在2007年被保釋、被命令驅逐回中國、等待最終法院判決的真實經歷。

亞美電影節（CAAMFest）董事之一Andrew Yeung在影評中寫道：「這部電影讓我們在諸多的（人生）十字路口找到鄭小飛，他的韌性和驚人的同情心，貫穿全片。影片記錄了他為自由奮鬥數十年的過程中，審視美國犯罪和懲罰的複雜性和虛偽性，從而提出一個更大的問題：監獄是為誰而設的？」

該影片榮獲亞美電影節（CAAMFest）、奧斯汀亞裔電影節（Austin Asian American Film Festival）以及審判中的正義（Justice on Trials）電影節的最佳紀錄片獎。觀看影片或查詢相關信息，可上網eddyzhengstory.com查詢詳情。

監獄 亞裔電影 加州

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