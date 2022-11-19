推特1200員工集體離職 嗆馬斯克「去死吧」

推特1200多名全職員工在最後通牒截止前集體離職，工程師稱推特可能隨時出問題。（美聯社）

馬斯克 （Elon Musk）對推特 員工下達的最後通牒有如一枚重磅炸彈，炸走公司許多工程師。美聯社表示，推特可能很快就會出現嚴重人力缺失，甚至可能大當機。

本周稍早，馬斯克下令解雇20多名程式設計師。接著，馬斯克要求員工在17日晚上前承諾接受「高壓高工時工作」，否則就拿遣散費走人，這讓超過1200名員工決定離職。推特這波離職潮在2022年世足賽（FIFA）即將在20日開幕前發生，對推特帶來巨大的壓力。

資深網路安全創業家格雷漢（Robert Graham）說：「看起來他真想炸毀推特。我認為，推特隨時會出問題。」

根據還可使用公司系統的推特員工表示，數百名員工稱將在17日通牒截止時間前離職，並在公司內部的Slack留言板上發出告別訊息，數十名員工則直接在推特上宣布離職。

一些推特員工對馬斯克感到憤怒，在推特上辱罵馬斯克。一名女性工程師推文說：「去死吧，伊隆！」還畫上口紅印。她跟著就被解雇了。

儘管馬斯克17日晚上推文說：「最優秀的人會留下來，所以我並不擔心。」但很快就傳出，一些重要的程式設計團隊已被徹底消除。

馬斯克18日發出電子郵件給全體員工，召集「真正會寫軟體的人」下午2時到他位於推特十樓的指揮台報到，人不在舊金山 的員工必須搭機前來。

接管推特不到三周，馬斯克已解雇了公司一半的員工和無數負責內容審核及其他重要工作的承包商，然後是本周的最後通牒。

本周離職的三名推特員工告訴美聯社，他們預測，推特超過三分之二的核心服務工程師離職，將使推特2億3000多萬用戶非常不滿。他們表示，推特短期內不會崩潰，但會出現重大缺失，尤其是如果馬斯克在沒有進行大量平台外測試的情況下做出重大改變。

在17日大量員工離職之前，推特已明顯出現缺失問題，例如用戶投訴在訊息來源中看到垃圾和詐騙郵件變多、工程師報告有推文消失、人們收到一些奇怪的錯誤訊息等。

一名推特員工表示，如果推特一直關閉伺服器，一旦大量訊息突然湧入，就可能開始當機。他說：「世足賽是推特訊息流量最大的賽事，這是我們推特上班學到的第一件事。」