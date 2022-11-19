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經典「茶花女」 舊金山歌劇院玩沉浸式體驗

記者王子涵／舊金山報導
舊金山歌劇院經典劇目「茶花女」的劇照。(舊金山歌劇院提供）
舊金山歌劇院經典劇目「茶花女」的劇照。(舊金山歌劇院提供）

舊金山歌劇院（San Francisco War Memorial）19日晚將上演世界經典歌劇「茶花女」（La Traviata）。導演盧西（Shawna Lucey）將以一種創新的方式重塑這部經典歌劇，給予觀眾沉浸式的體驗。該歌劇改編自法國作家小仲馬的同名小說，講述了一位青年人與巴黎上流社會的一位交際花曲折悽婉的愛情故事。

舊金山歌劇院經典劇目「茶花女」的劇照。(舊金山歌劇院提供）
舊金山歌劇院經典劇目「茶花女」的劇照。(舊金山歌劇院提供）

歌劇僅在19日當晚上演，觀眾將隨著劇情的推動，探索歌劇院內不同的空間，每個表演大廳都會根據茶花女的經典場景啟發而精心佈置，從第一幕主角維奧萊塔（Violetta）的鄉村花園，到第二幕佛羅拉（Flora）的賭博派對，最後為維奧萊塔非凡人生共同慶祝與致敬（第三幕），觀眾將完全沉浸在茶花女的世界中。

舊金山歌劇院將以創新的方式上演世界經典歌劇「茶花女」，給觀眾沉浸式的全新體驗。圖...
舊金山歌劇院將以創新的方式上演世界經典歌劇「茶花女」，給觀眾沉浸式的全新體驗。圖為劇照。(舊金山歌劇院提供）

在禮堂進行完第一幕的表演後，觀眾會被引導至歌劇院大廳，並有機會與表演者進行互動，成為表演的一部分。隨後，觀眾將到達劇院上層欣賞第二幕的表演，弦樂團將演奏小夜曲，同時雜技演員和柔術演員也會在表演中與觀眾互動。派對的高潮是在主廳舉行的集體慶祝活動，觀眾在主持人Jeanine Da Feen的帶領下盡情跳舞。

歌劇將與19日晚7點30分上演，晚10點結束，票價從39元到100元不等。

歌劇 導演 舊金山

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