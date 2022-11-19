華埠添喜事 青年會同樂育兒中心開幕

舊金山華埠青年會為全新同樂（Tung Lok）育兒中心舉行開幕儀式。 該中心位於Ambarcadero沿海Vallejo街75號。（記者張曼琳／攝影）

舊金山華埠 青年會（YMCA）18日為全新同樂（Tung Lok）育兒中心舉行開幕儀式。該中心位於Ambarcadero沿海Vallejo街75號， 全名為「李厚連和李麗佳（Edwin & Margaret Lee）同樂育兒中心」，為華埠青年會兒童發展項目的最新設施。

在18日下午的育兒中心開幕活動中，舊金山青年會執行總裁邁爾斯（Jamie Bruning-Miles）感謝李厚連和李麗佳為育兒中心項目提供資金，他還表示，青年會與社區有著共同的跨時代願景，為下一代提供更好的教育空間。

市議員佩斯金（右二）向李厚連（右一）和李麗佳（左二）頒發賀狀，以感謝夫婦二人的貢獻。李厚連和李麗佳的兒子、基金負責人Philip Lee（左一）代表父母發言。（記者張曼琳／攝影）

選區包括華埠的市議員佩斯金則到場向李厚連和李麗佳頒發賀狀，感謝夫婦二人的貢獻。他表示，青年會成為了社區凝聚的紐帶，他還提及了前市議員余鼎昂(Norman Yee)曾推動的C提案，成為該市育兒項目的資金來源，共有60個名額，其中90%提供給低收入 兒童。

李厚連和李麗佳的兒子、基金負責人Philip Lee代表雙親發言，他說：「這對我和我的家人來說，為夢想成真，」他們一家支持華埠青年會和育兒中心的工作，他表示通過了解父母的故事，理解其曾經面臨的機遇和挑戰後，決心一同實現回饋社區的夢想。

華埠青年會執行主任朱啟榮，感謝合作夥伴的支持、幫助育兒中心在疫情流行期間順利完工。（記者張曼琳／攝影）

華埠青年會執行主任朱啟榮感謝合作夥伴的一同支持，幫助育兒中心在疫情流行期間順利完工，並透露育兒中心現在已接收25名學生，在接下來幾個星期準備開設第四個新教室，再增加10名學生。

李厚連在1933年出生於舊金山華埠的東華醫院，童年並不富裕，父母也忙於生活，他兒時就參與華埠青年會的活動，通過青年會學會游泳。妻子李麗佳出生在上海，在赴美上大學時與李厚連相識，二人1959年結婚並育有2個兒子。

自2002年以來，李厚連和李麗佳利用家族房地產業務的收益，建立了李厚連和李麗佳基金會。在過去20年裡，基金為移民和第一代華裔家庭大學生提供獎學金，為華埠地區的聖瑪麗大教堂進行籌資活動，並捐贈100萬元用於資助華埠青年會的同樂育兒中心的建設。

華埠青年會同樂育兒中心，致力於為嬰幼兒和學齡前兒童，提供高質量的專業護理。首要任務在孩子、家庭和其他孩子之間，建立牢固的情感紐帶，兒童需要隨處的環境中，感到身心安全，才能發揮其最大潛力。該中心教育理念為，重視孩子學習過程中的每一步，並鼓勵身體、情感和認知發展，為每個孩子不同的特點，相應地調整課程。

華埠青年會社側重於支持家庭、新移民和多元化社區的項目和服務。其實包括通過幼兒早教，向低收入成人就業、教育和住房機會的導航，以及向為只會說中文的成人和長者，提供移民支持中心。