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加州助學計畫學員訪非裔社服組織 傾聽需求

記者王子涵／舊金山報導
蒂博多表示，服務中心需要僱傭會將粵語、國語的服務者，將服務提供給亞裔社區。（記者王子涵/攝影）
蒂博多表示，服務中心需要僱傭會將粵語、國語的服務者，將服務提供給亞裔社區。（記者王子涵/攝影）

參與「CaliforniansForAll College Corps」助學項目的首批學員一行人隨後到海景區（Oceanview）的I.T. Bookman社區服務中心參觀學習，行政主管蒂博多（Felisia Thibodeaux）介紹中心的歷史，及社區服務的艱辛。

該中心1985年由臨近教會成員布克曼（I.T. Bookman）創建，目前主要為社區長者與殘疾人士提供餐飲服務。蒂博多表示，社區此前主要為非裔社區的聚集地，隨著新的家庭陸續搬入，目前52%的人口均為亞裔。「我們需要更多的援助，聘用會講粵語、國語的服務者，將我們的服務提供給亞裔社區。」

蒂博多向學生們介紹社區服務中心。（記者王子涵／攝影）
蒂博多向學生們介紹社區服務中心。（記者王子涵／攝影）

中心每天都會組織不同的活動，豐富長者的生活，並融入亞裔文化元素，如打麻將、舞龍舞獅等，促進兩族裔間的交流。

服務中心需要會講粵語、國語的服務者，將服務提供給亞裔社區。（記者王子涵／攝影）
服務中心需要會講粵語、國語的服務者，將服務提供給亞裔社區。（記者王子涵／攝影）

蒂博多表示，即使在疫情大流行期間，中心從未停止服務。服務者將製作好的午餐盒、新鮮蔬果送至長者家中，並積極組織病毒檢測，鼓勵長者接種疫苗。「我們已送出3萬包果蔬、進行4.5萬次病毒檢測，發放7000盒病毒檢測試劑。」蒂博多說，「舊金山能夠達到85%的疫苗接種率，我們也有所貢獻。」

準備分發的蔬果包，（記者王子涵/攝影）
準備分發的蔬果包，（記者王子涵/攝影）

蒂博多表示，歡迎舊金山州大的學生們來到服務中心，深入社區傾聽需求。

I.T. Bookman社區服務中心主要為社區長者與殘疾人士提供餐飲服務。（記者...
I.T. Bookman社區服務中心主要為社區長者與殘疾人士提供餐飲服務。（記者王子涵/攝影）

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