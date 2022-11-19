殷嘉立勝選 紀事報：歸因積極罷教委 也獲益選區重畫

殷嘉立今年第四次參選舊金山市議員，終獲勝選。他整個夏天與秋冬，每天花數小時到所在第四區向選民拜票，「每天民眾都在門口訴說，想要改變。」(取自殷嘉立官方臉書)

曾經歷三次敗選的舊金山 溫和派市議員候選人殷嘉立（Joel Engardio）今年終於贏得勝選；「紀事報」分析認為，一定程度可歸因於他今年積極參與處理舊金山教委會罷免 ，以及支持打擊犯罪並支持雇用更多警察、承諾改善舊金山生活基礎、建造更多中等收入住房並協助小型商業。

2021年初，身為洛威爾高中鄰近社區居民的殷嘉立，接獲許多擔憂家長的電話，對舊金山市教育 委員會行為感到憤怒，當時委員會決定重新命名44個校區，並且結束洛威爾高中長期施行擇優錄取制度。家長指出，委員會已偏離軌道，疫情期間犧牲學生教育需求為代價，引發政治爭議。家長們認為，2020年11月競選第7區市議員席位落選的殷嘉立可提供協助。

殷嘉立表示，當時他第一個念頭是：「我沒有贏，所以能做的不多。」但是，後來他了解到，他擁有整個基礎建設與所需資源，所以全力以赴。

殷嘉立之前是一名新聞從業人員，本周贏得第四次競選當選舊金山市議員。在他第三次與第四次競選期間，撰寫關於舊金山問題的時事通訊與部落格，表達他對公共教育與刑事司法城市領導人的不滿。他運用自己在政治活動的經驗，在三名教育委員罷免中發揮主導作用，批評當時地方檢察官博徹思數個月之後，他支持罷免博徹思行動。

然後，殷嘉立將目光投注在第四區市議員馬兆明(Gordon Mar)；由於市府工作小組4月份通過新選區畫分界線，殷嘉立住家不再位於第七區、而是在包括日落區在內的第四區。自2019年以來，第四區市議員代表由馬兆明擔任，而殷嘉立認為馬兆明脆弱，儘管大多數選民支持罷免，但馬兆明仍反對。

因此，儘管2012年、2016年、2020年連續敗選，殷嘉立還是再次競選公職，終於在這一次獲得勝選。根據最新統計，他以不到460票的優勢擊敗馬兆明。

殷嘉立的勝利似乎有一定程度因為選民對今年罷免事件的不滿，重新畫分選區則是另一個重要作用。數據顯示，包括殷嘉立所在社區在內的三個選區被畫入第四區，為他贏得近600票，足以讓他衝過勝選終點。