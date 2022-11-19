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呼吸道RSV肆虐 1歲以下較嚴重 幼兒最好戴口罩

記者陳懿／綜合報導
來自不同單位的兒科醫師們為民眾解釋RSV，以及防範與治療的方法。（視頻截圖）
來自不同單位的兒科醫師們為民眾解釋RSV，以及防範與治療的方法。（視頻截圖）

近期天氣降溫進入流感季節，一種名為「呼吸道融合病毒」（Respiratory Syncytial Virus，RSV）病例在美國各州激增，尤其一歲以下嬰兒較為嚴重，許多父母擔憂是否會掀起另一波疫情

據調查顯示，在50個5歲以下的兒童裡，就有一人會因RVS死亡，因為嬰兒的呼吸道相較成人比較短小，容易堆積肺部黏液，造成呼吸困難及缺氧症狀。

RSV通常在1月流行，但今年卻提早在11月就進入緊急狀態，許多兒科醫院的住院病人超出醫療負荷。洛杉磯中南部家庭健康中心（South Central Family Health Center）的兒科專家哈金醫師（Dr. Mina Hakim）表示擔心，今年提早進入RVS流行病季節，並且感染人數很多，接下來幾個月只會更嚴重。

雖然RSV自50年代起每年秋冬季節開始流行，但是迄今仍沒有研發出有效疫苗以及治療方式；目前只有針對早產兒和有先天性心臟疾病的兒童，有提供一種「Synagis」防禦性注射藥物，必須每個月施打，只能減少病毒變成重症的比率。

此外，新冠病毒和流感也在同時流行，兒科醫師們強烈建議家長們幫兒童佩戴口罩、定時清理時常觸碰的物品。如果孩童有出現咳嗽或流鼻涕的症狀，請不要將孩童送至幼稚園或托兒所。

為什麼今年RSV的病情會如此嚴重？西達賽奈醫院(Cedars – Sinai Medical Center)的兒童傳染病專家索妮醫師（Dr. Priya Soni）表示，因為新冠疫情才剛剛緩解，孩童們開始不戴口罩上學，所以加快RSV的傳播；加上許多兩歲以下的嬰兒並沒有接觸過RSV，所以沒有產生能抵抗病毒的抗體。

如果被感染了，索妮醫師建議家長購買嬰兒專用的吸鼻器（Nasal Suction），能有效防止肺部黏液或鼻涕的堆積。還有使用空氣加濕機，讓嬰兒的呼吸道能保持濕潤，才能更方便使用吸鼻器。

另外，應特別注意嬰兒的喝水量；據史丹福醫學兒童健康中心（Standford Medicine Children's Health）臨床助理教授紐瓦斯卡爾醫師（Dr. Manisha Newaskar）表示，生病的嬰兒會食欲下降，喝水的次數也會減少，家長需要特別注意飲水量。據他的經驗，當下有許多送醫治療的嬰兒都處於脫水狀態。除此之外，多喝水能加快身體的新陳代謝，將病毒快點從體內排出。

哈金醫師還表示，調查顯示，美國原住民以及拉丁裔今年傳染到RSV的比率相較其他種族偏高。還有接觸到二手菸的嬰兒，以及住在老房子裡，都有可能被傳染RSV。

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