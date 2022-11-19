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加州助學計畫 首批畢業生圓桌會 分享社區服務經驗

記者王子涵／舊金山報導
學生分享一年來參與社區服務的所得。（記者王子涵／攝影）
學生分享一年來參與社區服務的所得。（記者王子涵／攝影）

參與「CaliforniansForAll College Corps」助學項目的首批學員，18日在舊金山州立大學（SFSU）召開圓桌會，分享社區服務經歷以及收穫。加州眾議員丁右立（Phil Ting)、州服務長佛萊德（Josh Fryday）、校長馬奧尼（Lynn Mahoney）、舊金山新任學委費舍爾（Alida Fisher）以及社區組織代表共同聆聽學生的分享。

該助學項目是為了幫助低收入大學生準時畢業、減少學貸債務、服務地方社區；共有48所加州院校參與，可為最多6500名低收入大學生提供包括K-12教育、氣候變化和食品安全三方面的社區服務機會。完成一年的服務後，學生可獲1萬元助學金。

丁右立表示，可負擔教育一直是學生最關心的議題之一，州府也一直在尋找創新的方式解決學貸壓力。他說：「參與該助學項目不僅會緩解經濟上的壓力，更會幫助學生融入社區，參與社區服務，這對於學生和社區都是一種勝利。」

移民學生波匹亞（Amalia Popia）表示，因為有簽證和社保卡的限制，她往往在求職時沒有自信，這給她很大的壓力。加入助學項目後，她不僅可以被分配到有意義的社區實習，融入社區，同時還可以繼續解決身分問題，「我從中受益匪淺，我不僅僅是一名學生而已，我同時也是社區的一份子，這讓我感到無比開心。」

轉校生Vic表示，她在舊金山出生長大，大學前往外地就讀，參與該項目讓她有機會重新回到社區，回饋社區，並在校園中結識新的朋友，實習獲得的報酬也能夠支付房租。

主修語言和聽力學的格里菲斯（Danielle Griffith）通過項目得到一份學生保母的工作。她表示，半工半讀起初對她是個巨大挑戰，但是助學項目較為彈性的要求，讓她可以繼續追逐她所熱愛的事業。她說：「我鼓勵孩子們追求教育，培養她們對學校感興趣，我從他們身上也能看到自己的影子，這讓我感到特別有意義。」

她強調，能夠在攻讀學業時，不放棄自己的工作，這樣的平衡是十分少有的。

佛萊德表示，助學項目設計之初，就是為了幫助學生準時地畢業，並且能夠在有限的時間裡服務社區，持續工作。

方李邦琴社區農場作為項目的合作方，為大學生提供實習機會。助理Alicia Phung表示，農場教授學生種植技術，從播種、開花到結果，為期21節課程，其新鮮蔬果也能夠造福當地社區。

佛萊德鼓勵學生在大學期間建立自己的人脈關係。他表示，他與丁右立15年前在柏克萊大學讀書時相識，畢業後一直保持聯繫，並在後來的職業中互相幫助，他希望學生們也能建立這樣的友誼。

丁右立回應，在社區中建立起的友誼，會在未來起到幫助。丁右立說：「服務社區並不能依靠簡單的電話，或者線上會議，這需要面對面的溝通，我們要感謝學生們如此勇敢的付出。」

丁右立（左）、佛萊德認真聽取學生發言。（記者王子涵／攝影）
丁右立（左）、佛萊德認真聽取學生發言。（記者王子涵／攝影）

低收入 舊金山 教育

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