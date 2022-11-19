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聖他克拉拉縣5項教育提案 全過關

記者陳爍嘉／聖荷西報導
聖縣所有五項都得到大部分選民的支持。（本報檔案照）
聖縣所有五項都得到大部分選民的支持。（本報檔案照）

學區教育債券雖然備受爭議，但在本次中期選舉中，聖他克拉拉縣所有五項都得到大部分選民的支持，以決定性優勢領先。這四項債券提案和一項地目稅更新預計將為五個當地學區提供數百萬元，以改善教室空間，解決人力短缺問題，縮小數字化差異併升級疫情期間的教育。

N提案（Measure N）獲得66.58%支持率，高於55%以上贊成票的通過要求。 N提案將為東區聯合高中學區（East Side Union High School District）帶來5.72億元的債券，用於解決數字鴻溝，翻新科學實驗室，並為職業和技術項目，以及課堂升級提供支持。這筆費用將通過居民支付的財產稅（property tax）中獲得（每10萬元財產評估價值徵收30元財產稅）。

S提案（Measure S）獲得71.23%的支持率，遠高於55%以上贊成票的通過要求。該提案將為Alum Rock聯合學區續簽之前在 2012 年批准的 7150 萬美元債券。提案 S 將每年籌集 440 萬美元，用於改善科學、技術、工程、藝術和數學教室。資金還將允許學區支持補貼教師住房項目，以幫助招募新的教育工作者。這筆費用將通過居民支付的財產稅（property tax）中獲得（每10萬元財產評估價值徵收少於20元的財產稅）

O 提案（Measure O）獲得75.90%的支持率，高於獲得三分之二以上贊成票的通過要求。該提案旨在將即將到期的現行地塊稅延長10年，每地塊收取85元稅金，以提供資金給金寶聯合高中學區，每年將籌集500萬元用於該學區的數學、科學、工程、科技、藝術等升學和就職課程、吸引並留住合格教師和專家、提供學生心理健康服務和維持可管理的班級學生人數。

P提案（Measure P）獲得64.86%的支持率，高於55%以上贊成票的通過要求。 P提案將授權橡樹林學區（Oak Grove School District）發行2億3600萬元債券，用於讓教室現代化、增加學生使用科技的機會、升級科學實驗室、改善所有校園的安全、改善支持性設施、提供學生與加州助學金等額的本地助學金。該提案每年將為橡樹林學區籌集 1300 萬元。這筆費用將通過居民支付的財產稅（property tax）中獲得（每10萬元財產評估價值徵收30元財產稅）。

R提案（Measure R）獲得64.94%的支持率，高於55%以上贊成票的通過要求。該提案將授權 Union 學區發行1億2800萬元債券，用於改善學校的健康與安全系統、維修老舊屋頂、水管與電氣設備、清除石棉與鉛管、維修和興建用來配合學生各項課程的教室、場地、科學實驗室、設施、設備和教學科技。這筆費用將通過居民支付的財產稅（property tax）中獲得（每10萬元財產評估價值徵收20元財產稅）。

學區 債券 教育

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