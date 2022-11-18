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聖他克拉拉縣防自殺988熱線 狀況多

記者陳爍嘉／聖荷西報導
988心理危機干預熱線宣傳海報。（圖片取自政府官網）
988心理危機干預熱線宣傳海報。（圖片取自政府官網）

在聖他克拉拉縣推出其988心理健康危機呼叫中心和干預小組四個月後，該項目仍然未能正常運行。988熱線服務於7月中旬開通，是一條全國預防自殺熱線，旨在為處於危機中的人們提供心理健康資源，作為911的替代選擇。聖他克拉拉縣是加州為數不多的，將面對面服務與其聯繫起來的呼叫中心之一988熱線，並被譽為加州自殺預防領域的領導者。

有媒體爆料，在某些情況下，撥打988的結果只有警方回應，這與該計畫的目標背道而馳，無法降低涉及警員的槍擊事件的風險並限制執法部門與處於危機中的人的互動。在其他情況下，由於區號不一致，一些尋求幫助的人被長時間擱置或被轉移到錯誤的呼叫中心。

聖他克拉拉縣衛生部發言人肯德爾（Maury Kendall）表示，自7月啟動988以來，該縣熱線的1700多通電話中只有三通被轉移到911，他們都參與了暴力威脅或自殘。他還否認988呼叫者會被長時間擱置，聲稱所有本地988呼叫都會在30秒後自動轉移到備用呼叫中心。

由於剛好目睹了一場死亡事件，本報記者嘗試撥通了988熱線，在等待了兩分半鐘之後，有人接聽了電話，但是雙方都保持了沉默。在長久的沉默過後，記者主動先說了「嗨」，之後便聽到 一名接線員先是嘆了一大口氣，然後說：「我什麼也做不了，讓我……」（I can't do anything, let me…）。過了大概五秒鐘，這個電話被掛斷了。

一名在8月份經歷了慘痛分手的聖荷西居民告訴記者，她曾在8月份的一個深夜撥通了這個電話，確實有專業的接線員接聽了她的電話。她當時有自殺傾向，也如實告訴了接線員。但是當時那個988熱線電話似乎有時間限制，她和接線員說著說著，電話就被掛斷了。她在崩潰大哭的時候，那名接線員又使用一個普通的手機號碼重新撥打了她的電話。她猶豫了很久才平復好自己的哭腔，接聽了這通電話，但是沒過多久，這通電話又被掛斷了。

全國範圍內的行為健康工作者短缺對聖縣造成了沉重打擊，導致該縣的呼叫中心和危機處理團隊人手短缺。遊民收容所「比爾威爾遜中心」（Bill Wilson Center）執行長哈蘭（Sparky Harlan）表示，「我們現在的規矩是不撥打988，我們甚至不期待回應」。她最近在代表一名有自殺傾向的青少年撥打988電話時，一名接線員將她轉接至911非緊急熱線。

肯德爾承認使用非本地電話號碼的來電者會遇到混亂和延遲，但表示這是全州範圍的限制。聖縣計畫明年實施地理定位服務，將非本地號碼定向到最近的988呼叫中心。

聖他克拉拉縣副議長艾倫伯格（Susan Ellenberg）說，她聽到了很多這樣的投訴，並補充說該縣需要進一步審查其988響應。

加州 心理健康 遊民

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