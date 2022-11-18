屋崙華埠信箱被偷 疑為汽油補貼

一對鴛鴦大盜洗劫屋崙華埠永旺商場信箱。商戶推測是為了盜取加州汽油補貼。（記者劉先進 ／攝影）

屋崙華埠10街永旺商場13日早上發生一起盜竊，一對鴛鴦大盜將信箱撬開，偷走幾十個信箱的信件。大樓屋主協會（HOA）理事莫秀寧對本報表示，商場以前多次被偷，是為了洗劫支票 ，且成功盜領數千元。不清楚這次因何下手。在商場內開中醫診所的東主鄺偉表示，最近加州 汽油補貼正在陸續發放，懷疑竊賊是為此而來，因為補貼以儲蓄 卡形式發放，容易直接盜用。且小偷早上光顧了兩個地點，先到永旺偷竊，再去附近另一家奶茶店（本報15日曾報導），試圖剪開門鎖登堂入室，但最終因行人增多而放棄。

16日中午12時許，本報記者在現場走訪發現，永旺商場門口的一排信箱，有明顯被撬開的痕跡。信箱門被弄得變形，露出一條縫隙。有的信箱門沒有鎖緊，輕輕一碰就開，還能看到內部信件。類似被撬開的縫隙，記者至少發現了三條。

圖為小偷撬開信箱鐵門後遺留的縫隙。（記者劉先進 ／攝影）

莫秀寧提供的多段監控影片，完整記錄了一對雌雄大盜的偷竊過程。13日早上6時30分，天還沒亮，只見永旺商場的一側大門外，有兩人彎腰，疑似手中拿著工具，正在撬開門鎖。三分鐘後，戴著連體衫帽和口罩的男竊賊，進入攝影機視野，他先是四處張望，查看是否有路過的行人。並用手嘗試，能否打開信箱門。接著從口袋拿出一根形狀貌似鐵棍的工具，大力撬開信箱門。下一段影片顯示，戴帽子和口罩的女小偷，也加入行竊。她手中拿著一個白色袋子在一旁等待。男小偷撬開後，將一排信箱門同時打開，兩人把其中的信件全部偷出來。小偷如法炮製，合力將周邊信箱一掃而空。

小偷擄走屋崙華埠永旺商場大批信件。商戶推測是為了盜取加州汽油補貼。（視頻截圖）

小偷擄走屋崙華埠永旺商場大批信件。商戶推測是為了盜取加州汽油補貼。（視頻截圖）

鄺偉則表示，13日當天其實有兩起盜竊。小偷先光顧永旺商場，偷走大批信封。再去盜取10街一家奶茶店。本報此前也曾報導，竊賊拿出大鉗子試圖破門而入，但因為路上行人和附近上班的員工變多，沒能得手。鄺偉推測，這對鴛鴦大盜是為汽油補貼而來。因為加州汽油補貼是以儲蓄卡的形式發放，小偷瞅准時機得手後，能直接購物，也不用查驗身分。「因為信件被偷走，樓上住戶都沒來得及打開，所以也不知道損失了多少錢，但價值應該不菲。」

莫秀寧說，自從2020年起，小偷就多次光顧永旺商場，主要是為了偷支票。有一次，會計把支票郵寄給大樓屋主協會。但支票後來被偷，銀行居然讓小偷兌換了一張面額幾千元、且沒有簽名的支票。「我們是幾個月後才知道實情。郵局說找到了郵寄的信封，推測支票被偷，我們再去銀行查詢得知。銀行最終賠了這筆錢給屋主協會。」

圖為小偷撬開信箱鐵門後遺留的縫隙。（記者劉先進 ／攝影）

莫秀寧表示，還不知小偷是否為了汽油補貼而來，小偷處心積慮，用時三分半撬開門，再花費四分多鐘，將幾十個信箱的信件擄走。她呼籲，希望警方增加巡邏，尤其是天黑或天亮之時；若附近有警員巡邏，可以避免此類事情發生。

目前，永旺商場屋主協會已經通知物業公司，要求報警。